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王品牛排：母親節免費送龍蝦！身分證對中「真淑美麗」加碼吃龍虎斑

▲王品牛排「王者盛宴」海陸大餐。（圖／記者蕭涵云攝）

老爺小花園：母親節限定義式風情套餐！聖多諾黑蛋糕開吃

香煎老虎大蝦海鮮總匯」、「 開心果法式小牛菲力佐小牛醬」供選擇。餐後還有「荔枝玫瑰烏龍慕斯蛋糕」甜點。



老爺小花園的母親節蛋糕，今年推出6吋「聖多諾黑」供即日起預訂，售價1380元，取貨日期為5月1日至5月10日（需於取貨前三日訂購）。



老爺小花園royal petite garden 餐廳資訊

地址：台北市中山區伊通街31號

電話：02-2518-3381



▲爐烤戰斧豬排佐琥珀高湯醬汁。（圖／老爺小花園提供）



4月提早安排母親節大餐了！王品牛排今年又大方「免費送龍蝦」，年年熱鬧可親的「龍蝦尋人」優惠活動，2026年要找的是身分證姓名對中「真」、「淑」、「美」、「麗」的幸運兒，除了鮮甜龍蝦還加碼吃得到嫩煎龍虎斑，提早訂位孝敬媽媽。老爺小花園也有母親節限定義式風情套餐。王品牛排年年受到消費者歡迎的龍蝦尋人活動，今年母親節當然也沒錯過。2026年即日起至5月29日，平日限定，姓名中符合「真、淑、美、麗」同音任一字，內用2客套餐，就款待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，相當於免費送吃價值1089元的豪華海味。官方推薦母親節大餐，可品嚐經典牛小排搭配菲力牛排與鮭魚的「王者盛宴」、重達36oz的「澳洲穀飼厚切戰斧牛排」、及有桌邊表演的「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」，菜色豐盛又充滿儀式感，很適合節慶享用。提醒大家，本活動不適用5月1日（五）勞動節；點餐及結帳時前主動出示身分證件，內用兩客套餐可款待乙份、消費四客套餐款待兩份，可依此類推；優惠不併用；如果遇兌換完畢，將以等值產品替換之。複合式餐廳「royal petite garden老爺小花園」，5月8日至5月10日也推出母親節限定套餐1388元+10%起，菜色包括義大利水牛乳酪三色蕃茄前菜、煙燻鴨胸襯柑橘佐義式陳醋沙拉、法式焗烤洋蔥湯佐香料佛卡夏麵包，搭配三款主菜「爐烤戰斧豬排佐琥珀高湯醬」、「