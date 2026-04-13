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今（13）日在道奇體育場上演了一場史詩級的投打對決。道奇隊二刀流巨星大谷翔平迎戰遊騎兵隊兩屆塞揚獎得主迪格隆（Jacob deGrom）。雖然大谷首打席便轟出全壘打，但在比賽關鍵時刻，遊騎兵教練團下令「申告敬遠（故意保送）」大谷，這項決策讓當家王牌迪格隆感到極度不滿，賽後直言：「我真的很想在那一刻跟他分出勝負！」這位超級強投今天面對道奇打線6局只被敲4安丟1分，送出9次三振。這場「4座MVP強打 vs 2屆塞揚名投」的夢幻對決，在首局首打席就分出高下。大谷翔平瞄準迪格隆投出的第一顆97.9英哩（約157.6公里）四縫線速球，毫不猶豫一棒掃出右外野看台。這不僅是大谷連續兩場敲出「首局首打席全壘打」，也將他的連續出壘紀錄推進至驚人的46場。迪格隆在挨轟後臉色鐵青地看著球飛出牆外。根據MLB官方數據，大谷明日若在對陣大都會的比賽中再次敲出首打席全壘打，將挑戰大聯盟歷史上僅有3人達成的「連續3場首局首打席全壘打」紀錄。爭議發生在第5局兩出局二壘有人的情況下，迪格隆在投出一顆壞球後，遊騎兵隊總教練舒梅克（Skip Schumaker）果斷下令申告敬遠，將大谷翔平保送上壘。雖然隨後迪格隆成功三振下一棒塔克（Kyle Tucker）化解危機，但他賽後卻對這項決策表達了強烈的不滿。迪格隆坦言：「說實話，那一刻我真的很想跟他對決。第一個打席被他擊敗，第二個打席投出保送。當第三個打席球數落後時，我心裡一直在祈禱『拜託別讓我保送他、別保送他』，但最終教練團還是下了指令。」這位37歲的老牌強投展現了身為王牌的矜持與驕傲。他強調：「我的目標是與最高等級的對手勝負，他是一位了不起的打者，我想在比賽中親手討回顏面。」雖然大谷開局就給予火力支援，但道奇隊今日先發投手佐佐木朗希表現不穩，投4局失2分，在第3局遭到遊騎兵隊卡特（Evan Carter）開轟並被擊出適時安打逆轉比分。道奇隊最終以2：5負於遊騎兵，大谷翔平在後續兩個打席分別擊出內野飛球與遭到三振。雖然球隊落敗，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍高度評價大谷與迪格隆的對決內容：「大谷在面對球界頂尖投手時，展現了非常高品質的擊球表現。」