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封測廠日月光投控（3711）公布3月營收為新台幣615.77億元，月增18.20%、年增14.57%；第一季營收1736.62億元，季減2.39%、年增17.22%，單月及單季營收都為歷年同期新高。帶動今（13）日股價走勢強勁，最高來到420元，創下新天價。日月光投控3月營收615.77億元，月增18.20%、年增14.57%；第一季營收1736.62億元，季減2.39%、年增17.22%，單月及單季營收都為歷年同期新高。其中，封裝測試及材料3月營收398.23億元，月增13.9%、年增27.6%；第一季封測材料營收1124.34億元，季增2.5%、年增29.7%。日月光投控在先前的法說會中預期，今年先進封測營收將較2025年的16億美元至少倍增至32億美元，而在2026年先進封測營收中，約75%來自封裝、25%來自測試，主要受惠先進解決方案與AI普及、整體市場復甦。在上週五高雄舉行仁武新廠的建廠動土典禮上，日月光執行長吳田玉表示，面對全球 AI 技術的快速崛起與半導體供應鏈的重組，日月光將在高雄仁武基地投資超過新台幣1000億元，並透露今年將迎來公司史上建廠規模最大的一年，全球預計將有六座新廠同步動工。吳田玉強調，AI的新浪潮才剛剛開始，硬體製造已取代軟體成為下一世代的技術瓶頸，而台灣不僅是台積電與日月光，整個上下游產業鏈都在全球具備舉足輕重的地位。日月光投控今日股價逆勢抗跌，以415.5元盤上開出，截至上午10點30分，最高來到420元，上漲逾6.8%，創下新天價。