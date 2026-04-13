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總統賴清德下週三將出訪史瓦帝尼，展開「台史同慶 攜手共榮」之旅，期許能夠安全共榮、經濟共榮、數位共榮，總統府今（13）日上午召開記者會說明訪團成員與行程，而交通安排部分是直飛沒有過境其他國家，但參加慶典活動之際，外交部表示總統賴清德自然有機會與其他國家元首會面，「一定會有所意見交換」。總統府今日召開記者會，說明總統賴清德將在下週三啟程「台史同慶 攜手共榮」之旅，為期6天5夜，訪團成員包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、經濟部次長江文若、國安會副秘書長李問與總統府發言人郭雅慧。行程方面，官式行程有會唔史王恩史瓦帝三世並舉行雙邊會談、兩國元首簽署聯合公報、兩國外長簽署互助協定與拜會王母。雙邊合作行程方面，則有視察台灣產業創新園區預定地、聽取戰略儲油槽簡報、見證台商簽署投資意向書、視察曼齊尼政府醫院與視察婦女創業小額信貸循環基金成果展。慶典活動部分，則有出席史王登基40週年暨58歲華誕雙慶典、史瓦帝尼國王國宴、國際會議中心開幕式與史瓦帝尼國王花園派對。外交部次長吳志中表示，交通安排上是直飛沒有過境。至於外界關注參加慶典活動之際是否有機會其他國家元首碰面，吳志中回應自然有機會，「一定會有所意見交換」。