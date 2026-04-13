我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文10日在中國北京會見中國領導人習近平，隨團的副主席蕭旭岑在行前則爆出時任馬英九基金會執行長期間疑有「違反財政紀律」情事，而在他訪中期間，有媒體人直言，蕭旭岑恐成第一個鄭習會後被司法追殺的人。對此，蕭旭岑今（13）日直呼，他願意為了台灣安全而承受司法迫害，但也相信總統賴清德的為人正派，並呼籲賴清德應該好好管一管不肖的司法高層，不要揣摩上意、食髓知味。蕭旭岑今上《千秋萬事》表示，訪中團成員已經每一個都被調查，連國際部主任董佳瑜和其母的財務交易都被調查，一定是有公權力介入。為了兩岸和平和台灣人民安全，如果必須面對司法迫害，蕭旭岑直言「願意承受」，但連同仁都要被查過一輪，他認為很過分。蕭旭岑提到，從這些惡意編造和被調查的事情上來看，只有一個可能，就是民進黨政府是不是真的已經感到其「抗中害台」的路線已經不受民眾歡迎，所以要用司法清洗來對付國民黨？民眾眼睛是雪亮的，政府為什麼要把精力放在追殺在野黨，而不是讓台灣正義更伸張、司法更公正？特別是要迫害追求兩岸和平的這些人？這是不好的訊號。不過，蕭旭岑也強調，他認識賴清德這麼多年，不管再怎麼批評，也是相信他的人格和正派！蕭旭岑並呼籲賴清德管一管不肖的司法高層，不要讓他們揣摩上意，辦了前台北市長柯文哲之後食髓知味，以為亂辦也可以升官，賴清德應出面管一管。