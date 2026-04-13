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中國昨（12）日宣布十大對台措施，其中包含推動上海市及福建省居民赴台自由行試點等等，帶動資金流向觀光族群，鳳凰（5706）、山富（2743）、燦星旅（2719）、易飛網（2734）等旅行社股全面亮燈，上午10點35分類股指數上漲逾2%。中國在昨日釋出10項促進兩岸交流措施，其中包含推動上海市與福建省居民赴台自由行試點並全面恢復兩岸空中客運直航正常化，為觀光業注入強心。旅行業者分析，過去中國多半採取「先開放團客、再逐步鬆綁自由行」的模式，此次卻直接從自由行切入，政策方向明顯轉變，也讓市場進一步預期，未來台灣赴中旅遊的「禁團令」有機會逐步鬆動。不過法人提醒，目前仍處於政策訊號釋出階段，實際成效仍有待觀察，包括航班運能恢復、簽證配套及兩岸互動進展等關鍵因素。短線而言，相關族群股價偏向題材面推升，後續仍須回歸基本面，檢視實際出團狀況與營收轉化能力。題材帶動下，觀光族群今日受到資金追捧，盤中多檔亮燈漲停，包括鳳凰、山富、燦星旅、易飛網、雲品、夏都、寒舍、亞都、南仁湖、富野，此外，力麗店上漲逾6%，雅茗-KY、寶得利上漲逾5%。不過，大略-KY卻逆勢被打到跌停價3.27元，因接獲櫃買中心通知，連續三年財報遭出具「繼續經營能力存在重大不確定性」意見，將自4月14日起停止買賣，股價跌停。