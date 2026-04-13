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國民黨主席鄭麗文上週赴中國與中共總書記習近平會面，並舉行鄭習會，中國領導人習近平昨日透過國台辦宣布十大促進兩岸交流政策措施。陸委會副主委梁文傑今（13）日表示，這項惠台政策在統戰宣傳、國際宣傳聲量、美中台關係及影響對美軍售上的效果，遠大於措施本身的實質內容。立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，併請大陸委員會、交通部列席，並備質詢。民進黨立委王定宇質詢時詢問中共祭出惠台10項措施，梁文傑指出，中國的惠台措施帶有明確政治前提，包括其定義下的「一中原則」（不含中華民國）以及「反台獨」。陸委會認為，這項政策在統戰上效果、國際宣傳效果、美中台關係及影響對美軍售上的效果，遠大於這10項措施的實質內容。這10項措施多為過去曾提過的內容，比較新的僅為遠洋漁船相關部分，目前尚在研究中。針對中國宣布開放自由行的態度，梁文傑表示，自由行也是兩岸相關協議的一部分，2019年他們就片面斷掉，跟團體行一樣，政府主張透過小兩會（台旅會、海旅會）進行協商並敲定細節，但儘管我方發出多次呼籲，希望啟動小兩會協商，中方目前完全沒有回應，導致團體旅遊部分持續卡關。梁文傑說，中國去年宣布上海居民來金門自由行，目前雖口頭表示開放，但不管是如上海、福建公安局都未宣佈上海居民赴台的旅遊簽證。