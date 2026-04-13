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洛杉磯道奇隊的日籍強投佐佐木朗希，今（13）日在對戰德州遊騎兵隊的比賽中再次陷入苦戰。雖然他具備驚人的天賦，但4局投球中被敲5安、失2分，且投出5次保送，開季至今勝投難產。對此，洛杉磯當地媒體與生涯累積204勝的傳奇名投赫許亥瑟（Orel Hershiser）指出，佐佐木正正面撞上「大聯盟之牆」，並披露了他在控球精準度上的缺失。道奇隊官方轉播局「SportsNet LA」實況主尼爾森（Stephen Nelson）指出了一個驚人的數據：佐佐木朗希今日面對的22名打者中，有高達11人（正好是一半）的結果不是三振就是四壞保送。這種極端的投球內容顯示他過於依賴球威與打者周旋，卻無法穩定將球放入好球帶，導致用球數飆升（4局耗費94球）。尼爾森坦言：「即便是最有天賦的選手，在最高殿堂也會面臨嚴峻試練。」佐佐木本場最快球速僅98.3英哩（約158.2公里），賽季防禦率目前高掛在6.23。生涯累積204勝的道奇傳奇名投赫許亥瑟，在講評中精闢分析了佐佐木朗希目前的困境。他認為，佐佐木正在適應大聯盟與小聯盟（3A）打者之間的巨大差異：「如果在3A，佐佐木今天的控球可能一球保送都沒有。但大聯盟打者有能力摧毀你的失投，更有耐心磨掉你的用球數。這會影響投手的自信，導致你在選擇球種時變得猶疑不決。」赫許亥瑟進一步指出投球精準度的數據落差，3A等級只要有60%的控球精準度就能壓制對手。MLB等級則必須達到80%的準確度。他強調，在大聯盟，投手必須要在8成的時間內精準控在邊角，或是即便失投也要偏移得夠大，不能投在甜區。赫許亥瑟語重心長地表示：「他必須把投球熱圖（Pitch Map）的點分佈得更密集才行。」儘管目前表現不盡理想，但赫許亥瑟仍對這位24歲的天才投手充滿信心。他提到，道奇球團的計畫是「用一整年的時間來養成他」，即便目前的指標數據不如預期，但球隊看重的是他在球季後半段的飛躍性成長。