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▲鄭雷是港片中常見綠葉，演過許多經典角色。（圖／微博＠香港電影吧）

▲邵氏五虎將如今只剩張翼在世。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

曾在古天樂版的《神鵰俠侶》中，飾演反派裘千仞的港星鄭雷傳出死訊，享壽82歲。據港媒報導，家屬昨（12）日就為他在殯儀館設置靈堂，今日告別式結束後，已安排遺體進行火化。據悉，鄭雷出道前曾是健美冠軍，加入影壇後與王羽、羅烈、張翼及解元並列第一代「邵氏五虎將」，早期在香港武俠電影中佔有一席之地，可惜如今只剩張翼還在世，其餘幾人都已歸西。據《香港01》報導，鄭雷原名鄭鴻榮，今年3月就傳出過世消息，家屬一直到本月才證實，鄭雷已於3月25日過世，享壽82歲。而鄭雷的名字對許多老一輩的觀眾來說，定不陌生；他年輕時是健美冠軍，因一身健壯的肌肉被相中，這才踏入演藝圈拍戲。鄭雷入行即獲得導演張徹的賞識，隨後和王羽、羅烈、張翼及解元成為第一代邵氏五虎將，拍過許多武打電影、電視劇。在古天樂飾演楊過的1995年電視劇版《神鵰俠侶》中，鄭雷就飾演反派裘千仞，其餘經典角色還包含《笑傲江湖》的木高峰以及《天龍八部》的烏老大等。而邵氏五虎將中的解元、羅烈、王羽早在1977年至2022年間就相繼過世，如今再加上鄭雷，五虎將昔日榮景早已不復存在。目前唯一還在世的成員剩下張翼，他今年已79歲，也曾在《神鵰俠侶》中飾演公孫止，還是第一代展昭，目前已經息影，移居加拿大溫哥華，現況鮮為人知。