苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度的進香活動正式開始，今（13日）0時50分起駕，現場擠爆滿滿的信徒，共同要展開8天7夜的進香行程。然而根據拱天宮統計，今年報名人數超過46萬人，創下新高紀錄，不少民眾也感到困惑表示：「白沙屯媽祖進香活動本來就是免費可以參加的，為什麼還要報名繳錢？」就有資深信徒解答：「不僅有每年度的紀念品之外，名字也會被造冊寫進疏文當中稟報媽祖。」
白沙屯媽祖進香報名超過46萬人！眾困惑：免費的為何要報名？
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「白沙屯媽祖的粉紅超跑又來了，看到今年報名人數超過46萬人，有點好奇這不是大家可以免費參加的祈福活動嗎？為什麼要花700元去報名，差別在哪裡啊？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「有同樣疑問，是單純只想拿周邊商品吧？」、「想拿周邊吧？畢竟毛巾帽子衣服都蠻實用的啊」；不過也有資深信徒表示「會有帽子、衣服跟臂章，留作紀念也能讓別人知道自己是有報名的香燈腳，路上互相照應，另外就是名字會被寫進疏文中喔！」、「有報名的疏文上才會有名字，法師會唸給媽祖聽，祈求平安囉！」
白沙屯媽祖進香報名有什麼？內行解答：只跟著走差很大
事實上，過去經常參與宗教盛事的KOL「梅子」也有拍片解釋：「進香之所以要報名，是因為報名後你會拿到粉紅臂章、毛巾、背心以及帽子，最重要的就是臂章，戴上它，民眾看到你就知道，你是進香人，會熱情的提供你所需的資源，也會有其他香燈腳照應你。」
梅子提到：「報名之後，你的名字會被寫進吉祥疏文中，在北港進火儀式時，朝天宮的住持法師會恭讀吉祥疏文，並將進香人員的名冊向媽祖稟報，然後將疏文火化，以祈求聖母保佑。」報名費裡也包括豬羊貢品、歌仔戲、金紙等公費支出，雖然不強制報名，但這也是一份對媽祖、對活動的支持跟尊重。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「白沙屯媽祖的粉紅超跑又來了，看到今年報名人數超過46萬人，有點好奇這不是大家可以免費參加的祈福活動嗎？為什麼要花700元去報名，差別在哪裡啊？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「有同樣疑問，是單純只想拿周邊商品吧？」、「想拿周邊吧？畢竟毛巾帽子衣服都蠻實用的啊」；不過也有資深信徒表示「會有帽子、衣服跟臂章，留作紀念也能讓別人知道自己是有報名的香燈腳，路上互相照應，另外就是名字會被寫進疏文中喔！」、「有報名的疏文上才會有名字，法師會唸給媽祖聽，祈求平安囉！」
事實上，過去經常參與宗教盛事的KOL「梅子」也有拍片解釋：「進香之所以要報名，是因為報名後你會拿到粉紅臂章、毛巾、背心以及帽子，最重要的就是臂章，戴上它，民眾看到你就知道，你是進香人，會熱情的提供你所需的資源，也會有其他香燈腳照應你。」
梅子提到：「報名之後，你的名字會被寫進吉祥疏文中，在北港進火儀式時，朝天宮的住持法師會恭讀吉祥疏文，並將進香人員的名冊向媽祖稟報，然後將疏文火化，以祈求聖母保佑。」報名費裡也包括豬羊貢品、歌仔戲、金紙等公費支出，雖然不強制報名，但這也是一份對媽祖、對活動的支持跟尊重。