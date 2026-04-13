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白沙屯媽祖進香報名超過46萬人！眾困惑：免費的為何要報名？

有點好奇這不是大家可以免費參加的祈福活動嗎？為什麼要花700元去報名，差別在哪裡啊？」

▲白沙屯媽祖今（13）日凌晨起駕，展開8天7夜的進香行程，有民眾好奇為何免費的祈福活動需要報名。（圖／翻攝自YT「白沙屯媽祖網路電視台」）

白沙屯媽祖進香報名有什麼？內行解答：只跟著走差很大

是因為報名後你會拿到粉紅臂章、毛巾、背心以及帽子

你的名字會被寫進吉祥疏文中，在北港進火儀式時，朝天宮的住持法師會恭讀吉祥疏文，並將進香人員的名冊向媽祖稟報，然後將疏文火化，以祈求聖母保佑。