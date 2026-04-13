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水樹奈奈回憶初次出國工作是台灣 讚歌迷是特別存在

▲水樹奈奈台北演唱會上，一連送上25首歌曲寵粉。（圖／Amuse、Hannah Eto (SHERPA+)）

▲水樹奈奈透露第一次出國工作就是來到台灣，所以印象深刻。（圖／Amuse、Hannah Eto (SHERPA+)）

日本聲優天后水樹奈奈相隔7年半再來台開唱，11日、12日在台北國際會議中心舉行《NANA MIZUKI LIVE VISION 2025–2026＋》演唱會，2場共吸引6000名粉絲，她表示人生第一次去到日本以外的地方表演，就是台灣，所以粉絲對他來說是「特別的存在」，更以中文打招呼：「大家好，我是水樹奈奈，我回來了！」直說相隔多年再來台北「真的很想大家」，近3小時的25首神曲演出讓粉絲大呼過癮！演唱會以〈UNLIMITED BEAT〉揭開序幕，水樹奈奈開場火力全開，迅速引爆全場氣氛。距離上次在林口體育館演出已經過了7年半，若回溯到台北專場則是2013年Legacy Taipei以及2014年的天母體育館，水樹奈奈在台上問是否有一路支持至今的粉絲，現場隨即給予熱烈回應，讓她相當開心。她提到台北是她第一次在日本以外舉辦演唱會的城市，「對我來說是非常特別的存在。」這次適逢出道25週年巡演《LIVE VISION》，在確認要舉行亞洲巡迴時，她第一時間就提出希望能來台北。而抵達當晚看到機場有滿滿的粉絲在等待，她形容：「讓我覺得我們是彼此喜歡的。」但也坦言因為疫情的關係，很長一段時間沒辦法過來，其實內心一直有點緊張，「但大家傳達給期待這場演出的心情，所以今天我是帶著滿滿的能量與勇氣站上這個舞台」。這次巡演設有票選企劃，首場由觀眾票選出的第1名為〈深愛〉，這除了是動畫《WHITE ALBUM》主題曲，她在演唱前也回憶，「在錄製這首歌前，我的父親過世了，所以這首歌也包含了我對父親的思念，而且今天剛好是父親的生日。」謝謝大家能讓她在這一天唱到這首歌，真的感到相當特別。台北場準備包括安可在內共25首歌曲，演出時間將近3個小時，兩天其中幾首曲目也都有些微不同。穿插出道25年來的多首動畫片頭片尾曲，包括《魔法少女奈葉》系列的〈ETERNAL BLAZE〉、〈BRIGHT STREAM〉，《戰姬絕唱SYMPHOGEAR》系列的〈Exterminate〉、〈Vitalization〉、〈METANOIA〉，以及《BLOOD-C》片尾曲〈純潔Paradox〉。安可更一口氣準備5首安可曲，連唱多首代表作，最後在〈Vitalization〉全場合唱與應援中，為本次《NANA MIZUKI LIVE VISION 2025–2026＋》巡迴劃下完美句點，她也跟歌迷們約定「一定會再回來！」