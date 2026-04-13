2026白沙屯媽祖進香於昨（12）日深夜起駕出發，正式展開8天7夜的徒步北港進香之旅，每年白沙屯進香的路線總是不固定，全靠媽祖指引當下行走方向，但遭部分人認為「早有安排」並非神明指導。對此，朝天宮董事長蔡咏鍀曾拍片解答，強調「要怎麼排？」表示不論是海線、山線都會人駐守等待，甚至有轎班提早訂房，沒想到與媽祖休息地方離太遠，有時還得搭快1小時車程趕往現場

我是廣告 請繼續往下閱讀
白沙屯媽祖進香「遭疑路線有內定」！朝天宮董事長親上火線解釋

白沙屯媽祖進香是一年一度的宗教盛會，2026年吸引46萬香燈腳報名隨香，而白沙屯媽祖進香以「路線不固定」著名，來回近400公里前往北港的過程，全憑媽祖旨意行轎決定路線，常有突發的轉彎、停靠，每每都會造成話題性，但也因此被部分民眾質疑「是安排好的」。

▲白沙屯媽祖進香以「路線不固定」著名，卻也被質疑路線早有安排，朝天宮董事長蔡咏鍀（最右）曾強調一次皆由媽祖指示。（圖／OSCAR｜高笠閎提供）
▲白沙屯媽祖進香以「路線不固定」著名，卻也被質疑路線早有安排，朝天宮董事長蔡咏鍀（最右）曾強調一次皆由媽祖指示。（圖／OSCAR｜高笠閎提供）
針對民眾質疑路線是內定的，朝天宮董事長蔡咏鍀曾拍片正面回應「要怎麼排？你是媽祖嗎，沒有啦，山線跟海線都有人在等，要往哪邊走都沒人知道，媽祖要走甚麼路線，有祂的用意啦。」強調一次皆由媽祖指示。

認證白沙屯媽祖路線不固定！轎班先訂房結果全猜錯

影片中還有轎班出面分享，每次進香過程都會分成好幾班，表示路線並沒有特別規劃，「我們都是用猜的」，還提到出巡時間確定後，就會趕緊先訂房，但往往媽祖休息的地方都與預估地點相差極遠，有時甚至車程差了快一小時，「我們也是要去住，但我們變成要提早起床，這絕對是真的，連主委都沒辦法去set。」

▲對於外界質疑進香路線早有安排，有轎班出面分享，都會提早先訂好房，但往往會出現與媽祖休息地方相差過遠的狀況。（圖／翻攝蔡咏鍀抖音）
▲對於外界質疑進香路線早有安排，有轎班出面分享，都會提早先訂好房，但往往會出現與媽祖休息地方相差過遠的狀況。（圖／翻攝蔡咏鍀抖音）
不插手媽祖進香路線！拱天宮主委：給你出奇不意

事實上，拱天宮主委洪文華過去也回應，表示管理委員並不會去插手去規劃，進香路線事前完全不知道。被問到「Money、Money來，媽祖也不會改變路線？」他則強調，準備地越豐盛，反而會讓媽祖感到不好意思，「媽祖的個性就是這樣，如果沒準備，反而給你出奇不意。」


更多「白沙屯媽祖」相關新聞。

相關新聞

白沙屯媽祖「勇腳伯」提早來了！20年未缺席　坐店家前遭趕超心疼

白沙屯媽祖今起駕「拱天宮已擠爆」！現場亂象又來　這幕超沒水準

快訊／白沙屯媽祖11度停駕「苑裡TOYOTA」！信徒嗨翻：每年見老友

白沙屯媽祖「免費活動為何要報名」？內行揭真相：只跟著走差超多

陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

致力於提供完善且多元...