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白沙屯媽祖進香「遭疑路線有內定」！朝天宮董事長親上火線解釋

▲白沙屯媽祖進香以「路線不固定」著名，卻也被質疑路線早有安排，朝天宮董事長蔡咏鍀（最右）曾強調一次皆由媽祖指示。（圖／OSCAR｜高笠閎提供）

正面回應「要怎麼排？你是媽祖嗎，沒有啦，山線跟海線都有人在等，要往哪邊走都沒人知道，媽祖要走甚麼路線，有祂的用意啦。」

認證白沙屯媽祖路線不固定！轎班先訂房結果全猜錯

▲對於外界質疑進香路線早有安排，有轎班出面分享，都會提早先訂好房，但往往會出現與媽祖休息地方相差過遠的狀況。（圖／翻攝蔡咏鍀抖音）

不插手媽祖進香路線！拱天宮主委：給你出奇不意

2026白沙屯媽祖進香於昨（12）日深夜起駕出發，正式展開8天7夜的徒步北港進香之旅，每年白沙屯進香的路線總是不固定，全靠媽祖指引當下行走方向，但遭部分人認為「早有安排」並非神明指導。白沙屯媽祖進香是一年一度的宗教盛會，2026年吸引46萬香燈腳報名隨香，而白沙屯媽祖進香以「路線不固定」著名，來回近400公里前往北港的過程，全憑媽祖旨意行轎決定路線，常有突發的轉彎、停靠，每每都會造成話題性，但也因此被部分民眾質疑「是安排好的」。針對民眾質疑路線是內定的，朝天宮董事長蔡咏鍀曾拍片強調一次皆由媽祖指示。影片中還有轎班出面分享，每次進香過程都會分成好幾班，表示路線並沒有特別規劃，「我們都是用猜的」，事實上，拱天宮主委洪文華過去也回應，表示管理委員並不會去插手去規劃，進香路線事前完全不知道。被問到「Money、Money來，媽祖也不會改變路線？」他則強調，準備地越豐盛，反而會讓媽祖感到不好意思，「媽祖的個性就是這樣，如果沒準備，反而給你出奇不意。」