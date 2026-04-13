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國民黨主席鄭麗文10日在北京人民大會堂東大廳與中共總書記習近平會面，期間提出所謂「5大主張」，包括盼促成台灣重新參與世界衛生大會（WHA）及加入多項國際組織。然而，相關說法卻引發爭議，前立委林濁水直言，此舉形同「自我矮化」，完全匪夷所思。鄭麗文在會中提出多項訴求，點名希望推動台灣「重返」世界衛生大會（WHA），並爭取參與國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL），同時探索加入區域經濟整合機制，包括區域全面經濟夥伴協定（RCEP）與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。對此，林濁水指出，台灣當年與會時既沒有世界衛生組織（WHO）成員的身分，參與大會是觀察員，也就是准許來當客人看看的意思，會議中沒有發言權沒有議決權，只有像立法委員「國是論壇一下」的權利，注意這不是成員「重返」，而是再當一次客人，算什麼「重返」？林濁水進一步提到，而且這客人在名冊上是「中國的台灣省」，而座位上擺「CHINESE TAIPEI」，這樣的參與等於公開向全世界承認台灣主權屬於中國，也是馬英九政府喪權辱國的安排，所以「重返」沒有什麼好事，只有壞事。林濁水也強調，換句話說，爭取參與至少應該是世界貿易組織（WTO）這種會員資格的模式，才對台灣是提升，爭取世界衛生大會（WHA）觀察員完全是自我矮化，「馬鄭卻津津樂道，那麼愛被矮化，完全匪夷所思」。