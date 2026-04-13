明尼蘇達灰狼今（13）日例行賽收官戰在主場迎戰紐奧良鵜鶘，灰狼隊史傳奇球星「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）此戰也到場觀戰，賽前也和愛德華茲（Anthony Edwards）擁抱致意，這是賈奈特自2018年後，首次現身灰狼主場，同時也代表他與灰狼球團的對立關係正式終結，灰狼球團也宣布賈奈特在灰狼時期的21號球衣，也將在下賽季正式退役。
睽違8年重返灰狼主場 賈奈特受到熱烈歡迎
今日賈奈特重返灰狼主場，現場大螢幕也播放致敬影片，全場灰狼球迷起立報以如雷般的掌聲，熱烈歡迎這位為灰狼效力14個賽季的傳奇球員。
與前任老闆有恩怨 賈奈特拒絕讓球隊退役球衣
賈奈特過去和灰狼前任老闆泰勒（Glen Taylor）產生嫌隙，賈奈特曾表示與泰勒有過口頭協議，退休後將加入灰狼管理層或持有股份，但他指責泰勒事後「背信棄義」賈奈特曾公開痛斥泰勒為「毒蛇」，並堅決拒絕在泰勒掌權期間讓球隊退役其21號球衣。
但隨著新任老闆洛爾（Marc Lore）與MLB傳奇球星「A-Rod」羅德里格斯（Alex Rodriguez）入主灰狼球團，賈奈特曾直言：「你可以感受到新老闆帶來的不同，我迫不及待想回家。」
賈奈特曾在 2007 年被交易至塞爾提克隊，並奪得生涯首座總冠軍。儘管當年離開時帶著遺憾，但他始終表示明尼蘇達在他心中佔有特殊地位。「我試著不與公開的『毒蛇』做生意，但我對明尼蘇達這座城市與州始終抱有特別的感情。」灰狼隊官方已宣布，賈奈特將以「球隊大使」的身分回歸，並計畫在下個賽季正式舉行21號球衣退役儀式。
資料來源：《Yahoo Sports》
我是廣告 請繼續往下閱讀
今日賈奈特重返灰狼主場，現場大螢幕也播放致敬影片，全場灰狼球迷起立報以如雷般的掌聲，熱烈歡迎這位為灰狼效力14個賽季的傳奇球員。
與前任老闆有恩怨 賈奈特拒絕讓球隊退役球衣
賈奈特過去和灰狼前任老闆泰勒（Glen Taylor）產生嫌隙，賈奈特曾表示與泰勒有過口頭協議，退休後將加入灰狼管理層或持有股份，但他指責泰勒事後「背信棄義」賈奈特曾公開痛斥泰勒為「毒蛇」，並堅決拒絕在泰勒掌權期間讓球隊退役其21號球衣。
但隨著新任老闆洛爾（Marc Lore）與MLB傳奇球星「A-Rod」羅德里格斯（Alex Rodriguez）入主灰狼球團，賈奈特曾直言：「你可以感受到新老闆帶來的不同，我迫不及待想回家。」
賈奈特曾在 2007 年被交易至塞爾提克隊，並奪得生涯首座總冠軍。儘管當年離開時帶著遺憾，但他始終表示明尼蘇達在他心中佔有特殊地位。「我試著不與公開的『毒蛇』做生意，但我對明尼蘇達這座城市與州始終抱有特別的感情。」灰狼隊官方已宣布，賈奈特將以「球隊大使」的身分回歸，並計畫在下個賽季正式舉行21號球衣退役儀式。