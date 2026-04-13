高溫炎熱的天氣持續，中央氣象署提醒，今（13）日各地要留意30度以上氣溫，周三、周五（4月15日、4月17日）各有一波微弱鋒面通過，桃園以北、東半部降雨機率提高，中南部山區也有午後零星雨。辛樂克颱風則維持強颱等級，路徑不會影響台灣。

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今明兩天高溫狂飆　最熱衝破36度

氣象署預報員黃恩鴻指出，今明兩天全台晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨，白天仍然溫暖悶熱，各地高溫28至33度，東南部、南部近山區有局部36度以上高溫，台東還有焚風發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險等級，各地早晚低溫則是22、23度。

▲氣象署提醒，今天各地要留意30度以上氣溫，白天溫暖悶熱。（圖／中央氣象署）
▲氣象署提醒，今天各地要留意30度以上氣溫，白天溫暖悶熱。（圖／中央氣象署）
周三、周五各一波鋒面　周末東北季風增強

黃恩鴻表示，周三有一波鋒面影響，強度不高，桃園以北、宜蘭有局部短暫陣雨，竹苗、花東有零星雨勢，中南部山區則有午後零星雨；周四（4月16日）鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭仍有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴。

周五另一波鋒面抵達，同樣是桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東、恆春有零星短暫陣雨；周末兩天（4月18日至4月19日）東北季風影響，水氣較多，北部、東半部、恆春、中南部山區都有局部短暫陣雨，其它地區多雲。 

▲氣象署指出，周三至周日因為水氣較多、有降雨的情況，因此北部、東半部氣溫會出現下滑。（圖／中央氣象署）
▲氣象署指出，周三至周日因為水氣較多、有降雨的情況，因此北部、東半部氣溫會出現下滑。（圖／中央氣象署）
下半周北東降溫　辛樂克颱風無風雨影響

黃恩鴻補充，周三至周日因為水氣較多、有降雨的情況，因此北部、東半部氣溫會出現下滑，周三及周四北部高溫27至29度，中南部29至31度，周五至周日北東25至27度，中南部29至31度。

颱風動態方面，辛樂克颱風已達強度巔峰，未來朝西北轉北逐漸減弱，對台灣沒有直接影響，但周四起至周末受颱風間接影響，基隆北海岸、東半部及恆春有長浪。

▲辛樂克颱風已達強度巔峰，未來朝西北轉北逐漸減弱，對台灣沒有直接影響。（圖／中央氣象署）
▲辛樂克颱風已達強度巔峰，未來朝西北轉北逐漸減弱，對台灣沒有直接影響。（圖／中央氣象署）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...