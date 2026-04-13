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半導體巨頭三星與台積電正在2奈米製程方面展開較勁，韓媒披露，三星電子的2奈米製程正遭遇60%量產門檻的瓶頸，目前良率維持在55%左右，尚未進入穩定量產階段，相比之下，台積電2奈米製程已確保了60%至70%的穩定良率，這也使得三星原先有望獲得高通訂單，如今出現高通可能回流台積電的跡象。韓國媒體《釜山日報》報導，三星目前良率維持在55%左右，未能進入穩定的量產階段；若將後段製損耗納入計算，實際有效良率預計將降至40%區間。雖然三星在技術上已達入門水準，但業界普遍認為，目前的表現仍不足以吸引全球科技巨頭的訂單。一名三星內部知情人士表示，2 奈米製程的良率目前落在50%到60%之間，平均約為55%，製程雖然已經啟動，但距離穩定的量產階段仍有一段距離。不過，報導稱，不可否認的，三星良率提升的速度相當迅速。三星2奈米良率在去年下半年還停留在20%左右，如今不到一年的時間內，現在已提升至55% 左右，技術上已被評估為具備運作量產線的能力，這部分歸功於來自中國嘉楠科技和比特微等公司的比特幣挖礦晶片訂單，讓三星累積了寶貴的製程經驗，考慮到2奈米超微細製程的極高難度，部分觀點認為這樣的進步速度驚人。然而，業界仍直言，三星如此仍只是「半個製程」，也就是說，在將近一半的晶圓投入後都被視為不良品的情況下，該製程在價格競爭力和交貨可靠性上都顯得不足，特別是考慮到效能分級和封裝損失，實際能產生利潤的晶片比例估計僅約40%。鑑於尖端製程的單片晶圓成本高達數千萬韓元，1%的良率差異就意味著每年數千億甚至數兆韓元的營業利潤差距，這無疑將重挫三星電子提升晶圓代工獲利能力的努力。業界人士指出，50%左右的良率僅代表製程「跑得動」，但並非客戶能放心下單，這是交貨期與品質穩定度都存在變數的狀況。相比之下，競爭對手台積電的2奈米製程已經確保了60%至70%的穩定良率，報導指出，三星目前的55%良率被評估為技術入門階段，但在爭取主要客戶方面仍處於「過渡地帶」，儘管進展顯著，但現階段談論真正的量產仍為時過早。三星雖然目前已獲得部分客戶及內部訂單，但在爭取蘋果、輝達和美超微等客戶方面尚未取得實質成果，而過去曾有望取得高通次世代晶片訂單，但現在高通也考量到三星的製程良率與穩定性，可能將回流台積電。不過，三星戰略仍會持續爭取新訂單並運作設施，藉此進一步提升良率。晶圓代工事業部社長韓進滿曾在3月時表示：「對於比4奈米等級更高的2奈米製程，我們也能透過與大公司的合作累積訂單經驗，並藉此確保良率。」另一方面，報導也提到，三星與特斯拉簽約的先進自動駕駛晶片AI6計畫於今年量產，屆時達到的良率水準將成為決定獲利與供應穩定性的關鍵指標。