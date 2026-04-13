（更新時間4/13 12:00：新增四媽會進度）白沙屯媽祖進香12日深夜23時55分起駕後，今（13）日清晨抵達苑裡並持續北上，上午9時已進入台中市，經大安溪橋往大甲前進，沿途可見約25萬名信徒隨行，隊伍綿延形成壯觀人龍，空拍畫面相當震撼。今年罕見「三媽合轎」，粉紅超跑約於上午11時停駕大甲鎮瀾宮，形成史上首次「四媽會」罕見畫面。

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白沙屯媽祖到台中了！上萬信徒經過大安溪橋　震撼空拍畫面曝

白沙屯媽祖今（13）日清晨抵達苑裡鎮，於苑裡鎮農會短暫停駕後再度啟程，至上午9時已進入台中市，並經由大安溪橋往大甲市區前進。

今年白沙屯媽祖報名人數達46萬3588人創新高，預估整體參與人次突破百萬，從空拍畫面可見，在媽祖鑾轎帶領下，信眾徒步行經橋面，隊伍綿延不絕，形成壯觀人龍，場面相當震撼。

▲萬名信徒在白沙屯媽祖帶領下徒步經過大安溪橋，空拍畫面可見進香隊伍超級長，整條綿延不絕的人龍超壯觀。（圖／翻攝自YT「白沙屯媽祖網路電視台」）
▲萬名信徒在白沙屯媽祖帶領下徒步經過大安溪橋，空拍畫面可見進香隊伍超級長，整條綿延不絕的人龍超壯觀。（圖／翻攝自YT「白沙屯媽祖網路電視台」）
粉紅超跑停駕大甲鎮瀾宮！罕見四媽會信徒嗨爆

此次「粉紅超跑」隨行共有3尊媽祖同行，分別為白沙屯媽祖、山邊媽祖，以及白沙屯拱天宮值年爐主媽祖。

粉紅超跑上午進入大甲市區後，約上午11時停駕大甲鎮瀾宮，終於出現「四媽會」的特殊畫面，鎮瀾宮董事長顏清標也在場迎接，場面相當熱鬧，預計白沙屯媽祖將停駕至下午14時。

根據既定時程，白沙屯媽祖預計於16日上午11時抵達雲林北港，完成進香重點儀式後，將於20日下午4時10分回到拱天宮安座，並在5月1日凌晨舉行開爐儀式，為本次進香活動劃下句點。

▲白沙屯媽祖進香約於上午11時停駕大甲鎮瀾宮，終於出現「四媽會」的特殊畫面，鎮瀾宮董事長顏清標也在場迎接。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）
▲白沙屯媽祖進香約於上午11時停駕大甲鎮瀾宮，終於出現「四媽會」的特殊畫面，鎮瀾宮董事長顏清標也在場迎接。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）
2026白沙屯媽祖進香行程表

🟡放頭旗：國曆4月9日（農曆二月二十三日）周四23時20分

🟡登轎：國曆4月12日（農曆二月二十六日）周日23時55分

🟡出發：國曆4月12日（農曆二月二十六日）登轎後隨即出發

🟡到北港：國曆4月16日（農曆二月二十九日）周四中午11時前後抵達北辰派出所

🟡進火：國曆4月17日（農曆三月一日）周五00時10分

🟡回宮：國曆4月20日（農曆三月四日）周一16時10分

🟡開爐：國曆5月1日（農曆三月十五日）周五00時35分

▲2026年白沙屯媽祖到北港進香日程。（圖／白沙屯拱天宮）
▲2026年白沙屯媽祖到北港進香日程。（圖／白沙屯拱天宮）

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...