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▲山本裕典（左）被安排與昔日交往對象蒼井空（右）直播連線。（圖／翻攝自X）

蒼井空點名當事人 山本裕典名字一出全場譁然

▲山本裕典（左）得知自己與蒼井空過往被揭露，表情十分驚訝。（圖／翻攝自X）

山本裕典連線蒼井空成亮點 過往爭議影響發展

44歲前女優、日本藝人蒼井空近日登上網路平台ABEMA特別節目《30小時突破極限》，在節目中罕見談及過去私生活，語出驚人引發熱烈討論，雖然蒼井空已轉型並淡出成人產業多年，但仍活躍於演藝圈，此次她在節目中主動提及年輕時期的一段經歷，坦言自己在認識男星山本裕典後：「認識這個人，讓我變bitch！」此話一出讓不少觀眾都驚訝不已。蒼井空久違現身登上ABEMA特別節目《30小時突破極限》，在分享過往時提到自己以前不太愛玩，接著坦言：「自從遇到這個人之後，就徹底變成bitch了！」隨後更直接說出演員山本裕典的名字，讓現場來賓當場爆出笑聲與驚呼。巧合的是，山本裕典當時正參與同一節目的挑戰單元，使整段發言更具戲劇效果。蒼井空回憶當時情況，表示2人是在她30歲生日前後取得聯繫，對方因行程因素未能出席聚會，之後透過聯絡相約見面，蒼井空透露2人初次見面後關係迅速拉近，也讓她對生活態度產生轉變，雖然語氣帶有玩笑成分，但她仍坦言這段經歷對自己影響深遠。節目隨後安排與正在進行挑戰的山本裕典連線，他得知此事被公開後顯得相當驚訝，並坦言確實曾與蒼井空有過交往，但對於細節則語帶保留，表示外界可自行解讀，面對主持人追問，他一度露出無奈笑容，整段互動也讓節目效果達到高潮。山本裕典早年以《假面騎士KABUTO》出道，並透過多部戲劇作品如《花樣少年少女》、主演《體操男孩》、《櫻蘭高校男公關部》打開知名度，但後續因私生活爭議影響演藝發展，甚至遭經紀公司解約，事業一度陷入低潮，近年來他積極參與各類型節目與挑戰，希望重新獲得曝光機會。