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▲新北1名22歲楊姓男子，先是闖科大摟抱學生，接著又跑到馬路上拉扯女騎士害摔車受傷，遭警強制送醫。（圖／警方提供）

新北市泰山區前天（11）日下午發生隨機騷擾、攻擊路人事件！一名22歲楊姓男子情緒失控，先是闖入黎明科技大學對學生進行強行摟抱與騷擾，隨後更衝向鄰近交通要道泰林路三段，徒手拉扯行進中的機車，導致一名李姓女騎士當場摔車受傷。警方獲報後迅速出動警力將其壓制，初步確認楊男為相關單位列管對象，全案除依法強制送醫，並將針對其傷人行為依妨害自由與傷害罪嫌移送法辦。事發在11日下午4點多，新北市泰山區一名22歲楊姓男子先是闖入黎明科技大學校區，對多名不特定學生進行肢體騷擾與強行摟抱，引發校園恐慌。隨後楊男離開校園，在車流頻繁的泰林路三段持續滋擾路人，甚至一度緊鄰車道坐臥。當一名22歲李姓女騎士經過時，楊男突然衝出拉扯，導致女騎士重心不穩摔倒受傷，所幸李女送醫治療後並無大礙。警方獲報後立即派員趕赴現場將情緒激動的楊男壓制，經查，楊男為衛生局列管對象，員警隨即聯繫相關單位並由救護人員將其強制送往淡水馬偕醫院就醫，全案將依妨害自由及傷害罪嫌移送法辦。