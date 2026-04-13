伊朗戰爭後荷姆茲海峽被封，嚴重影響各國能源輸入，紛紛想辦法自救。韓國產業通商資源部長金正寬（Kim Jung-kwan）週日證實，即將從哈薩克獲得原油供應。
根據《韓聯社》報導，中東衝突導致荷姆茲海峽被實際封鎖，首爾當局正努力派遣5艘懸掛韓國國旗的船隻，前往沙烏地阿拉伯港口城市，建立替代補給路線。金正寬透露，沙國已承諾優先分配物資給韓國。
金正寬並補充說，韓國政府也在考慮，透過增加對美國、哈薩克的採購，實現原油進口多元化，哈薩克的部分，雙方討論取得了重大進展，應該能在下週公布具體金額或細節。
金正寬強調，在這個時代，保障資源安全非常關鍵，經濟可行性和效率也同樣重要，經過各方努力，有望在不動用政府石油儲備的情況下，度過4月和5月。
報導指出，自從美國、以色列2月底對伊朗發動攻擊後，國際油價飆升，加劇了韓國對經濟成長和通貨膨脹的擔憂，尤其它高度依賴從中東進口的能源供應。
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金正寬並補充說，韓國政府也在考慮，透過增加對美國、哈薩克的採購，實現原油進口多元化，哈薩克的部分，雙方討論取得了重大進展，應該能在下週公布具體金額或細節。
金正寬強調，在這個時代，保障資源安全非常關鍵，經濟可行性和效率也同樣重要，經過各方努力，有望在不動用政府石油儲備的情況下，度過4月和5月。
報導指出，自從美國、以色列2月底對伊朗發動攻擊後，國際油價飆升，加劇了韓國對經濟成長和通貨膨脹的擔憂，尤其它高度依賴從中東進口的能源供應。
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