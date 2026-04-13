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▲朴寶劍去年也有來台出席AAA頒獎典禮，吸引許多粉絲到場朝聖。（圖／三立電視提供）

▲ACON音樂節去年售票狀況不佳，現場肉眼可見有許多空座位。（圖／記者陳雅蘭攝）

韓國音樂界盛典AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）去年12月來台舉行，並在典禮結束後隔天，加碼舉辦ACON音樂節。而今年第11屆AAA頒獎典禮也確定會繼續在高雄世運場館舉辦，但ACON音樂節卻與AAA拆家，今（13）日一早無預警宣布7月就會在林口體育館搶先開唱。震撼彈讓粉絲們驚訝，也瘋猜背後考量，認為是去年ACON音樂節售票狀況不佳，今年才選擇在小場館舉行。主辦方Starnews Korea今日一早無預警宣布ACON音樂節將在7月25日來台舉辦的消息，與去年和AAA頒獎典禮綁在一起不同，今年ACON音樂節將獨立在林口國立體育館登場，拆家震撼彈拋出後，一度讓粉絲懷疑有假，更開始瘋猜開背後原因。大家紛紛在Threads留言討論，「是因為去年太多空位所以改到國體嗎？」、「去年ACON真的辦的不差，但組合都新生代居多，我在現場看大概只坐約4成多而已，改林口體感可能會好一些，只是舞台沒這麼大而已」、「畢竟多租一天世運搞不好可以多租兩天林口」。多數網友認為，ACON和AAA解綁原因，應該與人氣考量有關，去年大咖來賓多集中在AAA頒獎典禮，加上有IU、朴寶劍等演員加持，多數粉絲都把心力留在AAA，導致ACON售票不理想，出現許多空座位；主辦方或許也是因此才決定將兩場活動分開辦，這樣也能避免互搶鋒頭。而ACON音樂節今年陣容尚未曝光，售票日期也還沒公開，粉絲則敲碗希望能看到ATEEZ、izna、QWER、ZEROBASEONE、CORTIS等偶像團體。至於AAA頒獎典禮，去年是在12月6日舉辦，今年預估也是在11月或12舉行，確切日期還沒宣布。