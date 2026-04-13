民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會今（13）日召開討論李貞秀案。民眾黨主席黃國昌坦言，不分區立委必須回應支持者的期待，然而李貞秀目前並未達到這個標準，「妳是來幫人民爭取權益，不是來幫個人爭取權益。」
針對民眾黨中評會將開會討論李貞秀案，黃國昌上午接受網路節目「誰來早餐」專訪，他說這是民眾黨中評會的權責，自己心中當然有所想法，但是此時不便公開評論，民眾黨前主席柯文哲會邀請中配擔任不分區立委，其實就是想要實踐共同社會的理念，基於民進黨政府對於法律的解釋，這是完全合法的，如果當初不合法，中選會怎麼會讓她成為候選人，然而賴清德總統上任後做出完全不同的解釋，「請問台灣到底是法治國家，還是人治國家？」
主持人追問，李貞秀並非立委職權出現問題，而是個人行事作風引發民眾黨內不滿，民眾黨中評會是否擔心遭到反告。黃國昌聽聞後則說，「倒也不是這個樣子」，民眾黨2024年決定提名中配參政，就是想要實踐共融社會的價值，但是有一件事情非常重要，「到民眾黨當不分區立委，妳不是來當官，妳是來幫人民爭取權益、實現我們對選民所做出的承諾。」
黃國昌說明，對於不分區立委在內的公職，民眾黨都有一定程度以上的標準，就是要回應支持者的期待跟要求，「今天妳不是靠自己坐上這個位置，而是靠投給民眾黨不分區立委的政黨票，而坐上位置後就要開始實踐對選民的承諾，而且在立法院所做的事情，也就必須回應支持者的期待。」
主持人又問，李貞秀是否有達到此一標準，黃國昌聽聞後直說「沒有」，當然很多黨內同志也有反應支持者的心聲，「外面的聲音，我們都聽到了」，柯文哲近期也有跟李貞秀懇談，結論也有跟他講，在中評會相關程序結束以前，他不會公開評論這件事情，「當上不分區立委是幫人民爭取權益，並不是要來幫個人爭取權益，這件事情非常重要。」
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主持人追問，李貞秀並非立委職權出現問題，而是個人行事作風引發民眾黨內不滿，民眾黨中評會是否擔心遭到反告。黃國昌聽聞後則說，「倒也不是這個樣子」，民眾黨2024年決定提名中配參政，就是想要實踐共融社會的價值，但是有一件事情非常重要，「到民眾黨當不分區立委，妳不是來當官，妳是來幫人民爭取權益、實現我們對選民所做出的承諾。」
黃國昌說明，對於不分區立委在內的公職，民眾黨都有一定程度以上的標準，就是要回應支持者的期待跟要求，「今天妳不是靠自己坐上這個位置，而是靠投給民眾黨不分區立委的政黨票，而坐上位置後就要開始實踐對選民的承諾，而且在立法院所做的事情，也就必須回應支持者的期待。」
主持人又問，李貞秀是否有達到此一標準，黃國昌聽聞後直說「沒有」，當然很多黨內同志也有反應支持者的心聲，「外面的聲音，我們都聽到了」，柯文哲近期也有跟李貞秀懇談，結論也有跟他講，在中評會相關程序結束以前，他不會公開評論這件事情，「當上不分區立委是幫人民爭取權益，並不是要來幫個人爭取權益，這件事情非常重要。」