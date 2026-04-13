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紐約洋基開季就踢鐵板！隨「布朗克斯轟炸機」在客場遭光芒橫掃，目前已深陷 5 連敗泥淖。近五戰，洋基打線徹底熄火，合計僅拿13分，對好球帶揮棒比例僅59.8%，為美國職棒大聯盟（Major League Baseball）裡第三低。針對球隊進攻端失利，隊長賈吉（Aaron Judge）賽後受訪時直言，站上打擊區時應該「想簡單點」。前5局，洋基就陷入0：3落後困境，在第七、八局洋基牛棚各失一分。洋基在第七局、九局時力挽狂瀾追分，最終還是不敵光芒，以比數4：5再吞下5連敗。賈吉指出，目前打線最大的問題在於「想做的太多」。他表示，「在打擊區時，我們應該想簡單一點。（We need to simplify some things at the plate）」、「我們嘗試揮擊每一顆球，這讓我們陷入一些糟糕的球數和處境。」最後強調，「我們要鎖定想要的球，並將接力棒傳下去。」展現團隊合作能力，穩固打線。據美媒《SI》報導，過去五場比賽中，洋基隊只擊出五支全壘打，對好球帶內投球的揮棒比例僅59.8%，這是大聯盟第三低的數據；對好球帶外投球的揮棒比例則是34.1%，為聯盟中第八高。此外，洋基隊本賽季沒有在1分差比賽中取勝，得點圈有人時的打擊率僅0.203。眼看洋基這幾場也曾製造上得點圈機會，總是但缺乏臨門一腳。總教練布恩（Aaron Boone）坦言，「我認為有幾場比賽我們被完全壓制」。布恩最後坦言，「其他比賽我們則未能在得點圈有人時突破，但當你無法把球打過牆時，就必須在有機會時有所斬獲。」機會還是必須兌現才能得分。洋基打線雖不穩，但投手群仍有一定壓制力目前表現出色，洋基將在明天對上台灣時間上午7點，對上洛杉磯天使，盼能盡快爬出連敗泥沼。