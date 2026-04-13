邁阿密熱火今（13）日在例行賽最終戰以143：117擊敗亞特蘭大老鷹，熱火最終以43勝39敗，拿下東區第10名，將在附加賽首輪對上夏洛特黃蜂，首場附加賽對於熱火來說是一場殊死戰，只要輸球賽季就將結束，對此熱火明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）表示自己打附加賽的經驗相當豐富，鮑威爾（Norman Powell）也喊話贏球是唯一目標。
2023年附加賽殺進總冠軍戰 熱火3次附加賽全晉級
自NBA在2020年啟用附加賽賽制後，熱火在附加賽共出賽6場，拿下4勝2敗的戰績，3次附加賽最終都成功取得季後賽門票，2023年熱火以東區第7名闖進附加賽，並一路殺進總冠軍戰，最終在總冠軍戰以1：4不敵金塊無緣總冠軍。
阿德巴約、鮑威爾接連喊話 熱火全力備戰
面對又一年的附加賽，阿德巴約對此表現出十足的信心，除了談到自己對於附加賽的經驗豐富以外，談到黃蜂的打法，阿德巴約表示黃蜂在主場節奏會更快，當他們打出一波又一波的攻勢時，球隊必須穩住局面。
鮑威爾今年憑藉優異表現，生涯首度入選全明星賽，身為曾隨多倫多暴龍奪冠的冠軍成員，他正承擔起球隊領袖的重任，「我們的目標就是贏球，不在乎過程如何，也不在乎打得好不好看。我們就是要踏上球場，在開賽初期就奠定基調，並將這種氣勢維持整場比賽。」
儘管處於劣勢，但熱火隊在總教練艾瑞克·史波史特拉（Erik Spoelstra）的帶領下，曾有多次從附加賽突圍並在季後賽爆冷勝出的紀錄，熱火身為晉級率百分百的「附加賽專家」整體實力仍讓對手不敢輕視。
資料來源：《The Sporting News》
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自NBA在2020年啟用附加賽賽制後，熱火在附加賽共出賽6場，拿下4勝2敗的戰績，3次附加賽最終都成功取得季後賽門票，2023年熱火以東區第7名闖進附加賽，並一路殺進總冠軍戰，最終在總冠軍戰以1：4不敵金塊無緣總冠軍。
阿德巴約、鮑威爾接連喊話 熱火全力備戰
面對又一年的附加賽，阿德巴約對此表現出十足的信心，除了談到自己對於附加賽的經驗豐富以外，談到黃蜂的打法，阿德巴約表示黃蜂在主場節奏會更快，當他們打出一波又一波的攻勢時，球隊必須穩住局面。
鮑威爾今年憑藉優異表現，生涯首度入選全明星賽，身為曾隨多倫多暴龍奪冠的冠軍成員，他正承擔起球隊領袖的重任，「我們的目標就是贏球，不在乎過程如何，也不在乎打得好不好看。我們就是要踏上球場，在開賽初期就奠定基調，並將這種氣勢維持整場比賽。」
儘管處於劣勢，但熱火隊在總教練艾瑞克·史波史特拉（Erik Spoelstra）的帶領下，曾有多次從附加賽突圍並在季後賽爆冷勝出的紀錄，熱火身為晉級率百分百的「附加賽專家」整體實力仍讓對手不敢輕視。
資料來源：《The Sporting News》