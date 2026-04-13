我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁朝偉（右下）分享自己因為朋友誤打誤撞入行，李政宰（右上）還以為朋友是劉德華（左）。（圖／YT@ GQ KOREA）

香港影帝梁朝偉最近為了宣傳首部歐洲電影《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）造訪韓國，並與韓國影帝李政宰在採訪中合體展開深度對談。兩位影帝除了大談電影哲學外，還在對談中互相出題、分享人生小故事，並讓對方猜測真實性。其中，梁朝偉回憶起當年踏入演藝圈的契機，其實是陪朋友去試鏡，結果自己卻意外獲選，李政宰還以為這位改變他命運的神祕友人是劉德華，最後梁朝偉才揭曉答案其實是周星馳。梁朝偉來到韓國宣傳電影，行程超級滿，還抽空和韓國影帝李政宰相見歡。而在互相出題的猜謎環節中，梁朝偉提到他進入演藝圈並不是自己預期中的計畫，而是受到當時好友的邀請一同去報名演員訓練班，結果朋友落選，他卻意外開啟了演員生涯。本來是想讓李政宰猜測這件事情的真實性，沒想到李政宰早就知道，因為有聽過梁朝偉在其他採訪中說過。接著梁朝偉再次出題：「那這位朋友是劉德華嗎？」李政宰毫不猶豫地猜：「Yes！」，梁朝偉最後才揭曉是周星馳才對，逗得李政宰哈哈大笑。對談中兩人還交流了許多自己的冷知識，像是李政宰提到BLACKPINK成員Jennie的名字由來，是因為Jennie的母親曾是他的忠實粉絲，在看完他演出的作品後便把角色名的諧音拿來取為女兒的名字。梁朝偉則分享了他先前無償跨刀拍攝NewJeans歌曲MV，正巧李政宰也認識那位MV導演，兩人的緣分可說是比想像中深厚。最後當然也不忘要宣傳電影《你是不會當樹嗎》，梁朝偉向觀眾喊話，希望影迷們能以平常心觀影，放下過多的標籤和預設，在放鬆的狀態下進入故事，才能細細品味電影帶來的寧靜。另外兩位演員也表達了對未來的期許，梁朝偉表示希望能持續與韓國優秀的電影團隊有更深度的交流，李政宰也期許有朝一日想和梁朝偉一起合作電影。