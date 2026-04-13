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▲中華奧會榮譽主席林鴻道今（13）日兌現承諾，頒發2020年東京奧運、2024巴黎奧運獎金給奪牌選手，總共頒發破5000萬獎金。（圖／記者林子翔攝）

▲李洋昔日搭檔王齊麟（右），今日也有出席獎金發布儀式。（圖／記者林子翔攝）

中華奧會榮譽主席林鴻道今（13）日兌現承諾，頒發2020年東京奧運、2024巴黎奧運獎金給奪牌選手，兩屆羽球雙打金牌得主李洋獲得破千萬獎金，稍早他因公不克出席，同時在社群上宣布將獎金全數捐出，並建議多達10個公益團體，「現在我作為運動部長，我更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，我建議林董事長直接回饋給社會更需要的地方。」林鴻道今日發表獎金給2020年東京奧運、2024巴黎奧運奪牌選手，每一項目奪牌加碼獎金為金牌1000萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元，包含王齊麟等13位奪牌運動員全數出席，最終發布獎金多達5000萬新台幣。李洋稍早則因公未出席獎金發布儀式，並於社群上透露，感謝林鴻道董事長實踐他的諾言，但他更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，也建議林董事長直接回饋給社會更需要的地方，並同步提供多達10家公益團體。當選手時，曾有「奧運金牌千萬獎金」的承諾，今天林鴻道董事長決定實踐他的諾言。我的運動生涯上有國家、企業的栽培以及後勤團隊的支持，才得以成就我一次次站上頒獎台的機會。現在我作為運動部長，我更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，我建議林董事長直接回饋給社會更需要的地方。以下是我建議捐贈的公益團體，希望讓更多人關注這些單位長期的付出，也謝謝林鴻道董事長，讓這份承諾最終可以用另一種更有意義的方式被實現：財團法人罕見疾病基金會、財團法人創世社會福利基金會、伊甸社會福利基金會、中華身心障礙運動休閒服務協會、台灣星動公益運動推廣協會、肯愛社會服務協會、財團法人天使心家族社會福利基金會、台灣優質生命協會、婦女救援基金會以及月園流浪動物照護協會。