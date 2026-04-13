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效力於辛辛那提紅人隊1A的台灣好手，在今（13）日對戰老虎 1A 的比賽中展現了極強的統治力。今年決定卸下「二刀流」身份、全心專注於投手丘發展的他，繳出了的絕佳成績，不僅帶領球隊贏球，也順利奪下旅美生涯的首場勝投。林盛恩此役先發登板，從首局開始便進入比賽節奏。儘管開局一度投出保送，但他隨即展現冷靜特質，利用精準的球位誘使對手擊出連續滾地球，並以三振化解危機。隨後的投球過程愈發順遂，他在第3局與第5局皆送出俐落的三上三下，即便第2局曾因隊友失誤讓對手踏上壘包，林盛恩依然展現「大心臟」穩定收尾。全場他共投了71球，球種運用相當多元，包括。根據球場監測數據，其最快球速催到了，讓老虎隊打者一籌莫展。除了林盛恩在投手丘上的壓制，紅人1A的隊友們也相當「給力」。打線從第1局就先聲奪人拿下3分，全場更是狂轟14支安打、灌進14分。在攻守俱佳的表現下，紅人1A最終以橫掃老虎2A。林盛恩今日主投5局，送出。憑藉這場「無安打」表現，林盛恩的防禦率成功下探至。這場勝利對他意義非凡，除了是本季首勝，更是他旅美職業生涯具代表性的里程碑。