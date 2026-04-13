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昨（12）日傳出美伊談判破局，美國總統川普表示將封鎖荷姆茲海峽，導致台指期開盤呈現走低，不過台北股市今（13）日開盤上漲5.08點、來到35422.91點，隨後翻黑走低，不過出現買盤挹注，指數在盤面震盪，午盤上漲11.69點或0.03%，來到35428.52點。不過，中小型股表現強勁，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.63點、來到350.13點，不同於大盤，櫃買指數在盤上震盪，午盤上漲2.9點或0.83%，來到352.4點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：友達、瑞軒、群創、台玻、長興；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、國巨*、南亞科、華通、穩懋。權值股漲跌互見，權王台積電開低走低，以1985元盤下開出，隨後震盪走低，午盤來到今日最低價1975元，下跌25元或1.25%；台達電以1730元盤下開出後，隨後一路走高，盤中最高來到1760元、上漲25元，午盤上漲10元或0.58%，來到1745元；鴻海午盤上漲0.5元或0.25%，來到210元。電子股大多表現強勁，PCB概念股持續走高，毅嘉、晟鈦、旭軟、達邁、泰鼎-KY、台玻攻上漲停板，高技上漲逾7%，邑昇、金居上漲逾5%。此外，中國昨日宣布十大對台措施，其中包含推動上海市及福建省居民赴台自由行試點等等，帶動資金流向觀光族群，盤中多檔亮燈漲停，包括鳳凰、山富、燦星旅、易飛網、雲品、夏都、寒舍、亞都、南仁湖、富野。封測廠日月光投控（3711）公布3月營收為新台幣615.77億元，月增18.20%、年增14.57%；第一季營收1736.62億元，季減2.39%、年增17.22%，單月及單季營收都為歷年同期新高。帶動今日股價走勢強勁，最高來到428元，創下新天價。