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國民黨主席鄭麗文在中國北京會見中國領導人習近平，中國昨天提出10項惠台政策，包括推動青年交流、恢復多城市直航、開放引進台灣影視作品等。台中市長盧秀燕今引用吳沙名言「路若通，子孫就會成功」，強調與鄰為善的重要性，唯有大家和諧，才能區域和平、保障台灣安全。盧秀燕2024年市長任內第一次訪美時，於僑界演講時第一次引用蘭陽平原先驅者吳沙名言「路若通，子孫才會成功」，強調國際關係、兩岸問題與台灣內部社會都必須和諧穩定「路卡欸通」。盧秀燕今（13）日主持北屯區東光路動土祈福典禮時，多次提到「路若通、子孫就會成功」，指東光路的開闢，有助紓解北屯交通瓶頸。典禮後受訪時，媒體問及如何看待鄭麗文訪中、中國提出的10項惠台政策？盧秀燕再度引用吳沙名言，指這句話不只是用在交通。她強調應該積極與人為善、與鄰為善，唯有大家和諧，才能帶來區域和平、保障台灣安全。盧秀燕說，過去10年來兩岸關係越來越緊張，人民期待「路若通，子孫就會成功」，因此她建議民進黨政府，應該勇於回應中國的善意，畢竟解鈴還需繫鈴人，「希望民進黨政府不但繫鈴，也要能解鈴與鄰為善，共同維護台灣安全、兩岸和平。」