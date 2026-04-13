NBA 2025-26賽季例行賽正式結束，西區季後賽對戰組合也隨之塵埃落定。洛杉磯湖人隊最終鎖定西區第4名，首輪將遭遇休士頓火箭隊挑戰，這是詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）兩大傳奇球星自2018年總決賽後，時隔8年再次於季後賽舞台交鋒。然而，湖人隊在開賽前夕卻深陷傷兵陰影，陣中核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）均因傷無法於首輪初期上陣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
唐西奇遠赴歐洲搶救腿筋！　里夫斯首輪遭除名

洛杉磯湖人隊目前的戰力配置正面臨考驗，核心戰力唐西奇因腿筋二級拉傷，目前已遠赴歐洲尋求特殊治療。根據美媒最新消息顯示，即便康復進度一切順利，唐西奇最快也需等到首輪系列賽後半段才有望復出。

此外，球隊另一重要得分點里夫斯則飽受斜方肌傷勢困擾，目前已基本確定缺席首輪所有賽事。這意味著湖人隊在進攻端損失了兩名場均貢獻卓越的核心球員，戰術體系的重擔將全數壓在老將詹姆斯的肩膀上。

杜蘭特欲洗3月恥辱　41歲詹姆斯拼老命單核帶隊

回顧雙方在3月中旬的兩度交手，當時火箭慘遭湖人隊封鎖，杜蘭特兩戰場均僅18分、5個籃板與3次助攻，表現低於賽季水準。反觀唐西奇當時以單場36分與40分的高效率表現統治戰場。

詹姆斯在缺少唐西奇等人的情況下，過去兩季場均依舊繳出27.6分、9.6個籃板與7.6次助攻，且投籃命中率高達53.3%。這位41歲的老將將在唐西奇缺陣時期，將獨自對抗由杜蘭特領軍的火箭軍團。

生涯對戰杜蘭特9勝5負領先　詹杜兩老合計78歲燃燒最後熱血

詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）生涯曾在2012年、2017年與2018年三度於總決賽交手，分別代表熱火、騎士、雷霆與勇士等不同球隊。

在過去14場季後賽對戰紀錄中，杜蘭特以9勝5負的戰績暫居優勢。本次首輪系列賽，兩位球星的總合年齡已達到78歲，卻依然分別擔任兩支球隊的第一進攻核心。


相關新聞

嗆KD不能輸湖人！帕金斯爆粗口開戰：輸給41歲詹皇＝生涯最大恥辱

柯瑞再創歷史！超越湖人傳奇「LOGO MAN」　勇士110：115不敵快艇

NBA附加賽組合出爐：勇士VS快艇、太陽VS拓荒者　湖人首輪對火箭

湖人戰力危機引發「復合AD妄想」！　名記狠打臉傳聞：已是陌路人

路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...