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NBA 2025-26賽季例行賽正式結束，西區季後賽對戰組合也隨之塵埃落定。洛杉磯湖人隊最終鎖定西區第4名，首輪將遭遇休士頓火箭隊挑戰，這是詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）兩大傳奇球星自2018年總決賽後，時隔8年再次於季後賽舞台交鋒。然而，湖人隊在開賽前夕卻深陷傷兵陰影，陣中核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）均因傷無法於首輪初期上陣。洛杉磯湖人隊目前的戰力配置正面臨考驗，核心戰力唐西奇因腿筋二級拉傷，目前已遠赴歐洲尋求特殊治療。根據美媒最新消息顯示，即便康復進度一切順利，唐西奇最快也需等到首輪系列賽後半段才有望復出。此外，球隊另一重要得分點里夫斯則飽受斜方肌傷勢困擾，目前已基本確定缺席首輪所有賽事。這意味著湖人隊在進攻端損失了兩名場均貢獻卓越的核心球員，戰術體系的重擔將全數壓在老將詹姆斯的肩膀上。回顧雙方在3月中旬的兩度交手，當時火箭慘遭湖人隊封鎖，杜蘭特兩戰場均僅18分、5個籃板與3次助攻，表現低於賽季水準。反觀唐西奇當時以單場36分與40分的高效率表現統治戰場。詹姆斯在缺少唐西奇等人的情況下，過去兩季場均依舊繳出27.6分、9.6個籃板與7.6次助攻，且投籃命中率高達53.3%。這位41歲的老將將在唐西奇缺陣時期，將獨自對抗由杜蘭特領軍的火箭軍團。詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）生涯曾在2012年、2017年與2018年三度於總決賽交手，分別代表熱火、騎士、雷霆與勇士等不同球隊。在過去14場季後賽對戰紀錄中，杜蘭特以9勝5負的戰績暫居優勢。本次首輪系列賽，兩位球星的總合年齡已達到78歲，卻依然分別擔任兩支球隊的第一進攻核心。