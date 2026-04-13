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▲林倪安（如圖）召開記者會控訴前男友朱宇謀。（圖／記者吳翊緁）

W女星指控過程曝光 酒後成事件導火線

長期失眠需就醫治療 外界關注後續發展

演藝圈近日傳出性侵案件，男星朱宇謀先前已遭前女友林倪安公開指控私生活混亂，如今風波持續擴大，一名W姓女星指控曾疑似遭朱宇謀2度性侵未遂，並已於4月10日在相關單位以及台北市議員協助下，正式向警方報案提告。W女星坦言自己在事發後身心受創求助精神科，因此選擇提告並且親揭內心創傷。在林倪安召開記者會公開指控前男友朱宇謀私生活混亂後，根據《鏡週刊》報導，一名W女星也在相關單位協助下選擇提告朱宇謀2度性侵未遂，W女星表示其中一次事件發生於女方住處，當時雙方與友人一同聚會飲酒，其他人陸續離開現場後僅剩2人獨處。W女星表示自己因飲酒後感到不適而躺在沙發休息，未料對方疑似突然靠近並做出不當行為，甚至有進一步越界舉動，讓她當場驚嚇並出聲制止，最終成功阻止事態惡化。除了上述事件外，W女星指出之後仍發生類似情況，使她身心承受極大壓力，考量自身安全與權益她最終決定報警處理，並正式提出性侵未遂告訴，由於案件已進入司法程序，她也遵循相關規定未進一步公開細節，避免影響後續偵查。事件發生後，W女星坦言自己長期受到心理陰影影響，不僅出現嚴重失眠，日常生活也受到干擾，甚至需要尋求精神科協助，她形容這段經歷對自己造成深刻創傷，短時間內難以走出，家人得知情況後也給予支持與鼓勵，成為她願意站出來維護自身權益的重要力量。目前案件已由相關單位受理，後續將依司法程序進行調查，隨著朱宇謀的事件曝光，外界也在關注是否有更多受害者，不過朱宇謀在林倪安爆料後隨即也發布聲明，直言林倪安的爆料完全不是事實，更指控林倪安「Call Out」對象非但身分不明，其指控更是嚴重扭曲事實、斷章取義，並夾帶多項未經查證之不實言論。如今雙方也即將對簿公堂，不少粉絲、觀眾都十分關注後續發展。