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宏道基金會今（13）日由榮譽主席林鴻道頒發奧運奪牌選手獎金，郭婞淳作為2020年東京奧運金牌得主，獲頒1000萬獎金，他感謝董事長林鴻道長期對體育的付出，至於現階段，她把重心放在6月的亞運國手資格決選，全力爭取參戰名古屋亞運機會。回顧職業生涯，郭婞淳對台灣傳奇籃球員林志傑昨天引退賽深有感觸，因自己也來到生涯末期，想過引退儀式這件事，隨後開玩笑說，「但我也不知道什麼形式，這樣我是要高掛舉重服嗎？」郭婞淳稍早出席東京奧運千萬獎金儀式，他感謝基金會在他低潮時給予許多援助，還會贈手寫金牌卡片給董事長林鴻道，「基金會也很常詢問選手，是否有機會可以到基層學校給小選手鼓勵，因為我們的出現可以給他們繼續訓練的力量，我從董事長身上，看到善的循環。」郭婞淳也分享今年目標，就是名古屋亞運，因此6月的亞運國手資格決選，成為現階段最重要的任務，接下來開始的亞錦賽，就會以備賽原因缺席，趁這段時間專心準備亞運決選。談到漫長職業逐漸步入晚期，郭婞淳很有感觸地說，昨天從林志傑的引退儀式上，也看到運動員揮別賽場的不捨與抉擇，她坦言，可能自己也已經接近這個階段，還不確定何時會褪下戰袍，但相信自己屆時也會很不捨這個舞台。郭婞淳隨後還笑說，自己也想過，不知道未來是否有機會辦一場引退儀式，但也不知道會以什麼形式進行，還開玩笑地說，「這樣我是要高掛舉重服嗎？還是鉛片？」笑翻在場媒體。