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民進黨台北市黨部主委改選將於下月24日進行投票，對此隸屬英系立委吳沛憶今（13）日上午領表登記參選，對此吳沛憶表示參選主委有兩個任務，分別是打好年底選戰與推動黨務革新，強調會和所有黨內夥伴團結努力、推動改革，打一場漂亮選戰，也相信黨會推出最強台北市長候選人，目前已提名25席優秀現任議員及新人，將全力輔選市長、25席議員全壘打。吳沛憶表示，參選主委是希望有機會能投入基層黨務，盼為2026台北市選戰共同打拼。此外也要推動黨務革新，坦言民進黨在台北市很久沒有贏了，這有結構問題，也有不夠努力的地方，自己會努力解決問題，讓大家看見首都黨部團隊改革的誠意。吳沛憶也引用1994年陳水扁參選台北市長選舉競選歌曲《台北新故鄉》，其中歌詞提及「打開燈火揣希望，希望原來是咱」，當時自己還是小學生，但即使是小學生，都能感受到台北市有機會改變的朝氣。強調現在希望「咱」，就是所有的支持者，作伙把這種朝氣找回來，一起改革黨務、一起打一場漂亮選戰，「咱做伙讓台北更好！努力！」