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日本飯店牙刷進化了？女挖出新功能超震撼

發現所提供的牙刷並沒有附贈牙膏，然而仔細一瞧，卻發現刷毛中意外卡著異物，連拆2支都一樣，這才驚覺「牙膏已經塗在刷毛中」

牙膏、牙刷合一被讚實用！台灣40年前早就有：被時代淘汰

▲這類牙刷主打牙膏、牙刷合一特點，在刷毛上已含有牙膏成分的拋棄式設計，屬於能夠節省空間的一次性用品。（圖／翻攝日本樂天市場）

台灣人近年來瘋日本旅遊，在地飯店的窩心設計經常在網路上引起討論，近日，感嘆「被時代淘汰」。日前有女網友在Threads發文提到，表示在入住日本民宿時，，讓她驚呼日本人的創意，不禁讚嘆「是我太落伍了嗎」。貼文曝光後，引來一票台灣人分享使用經驗，對於該牙刷設計感到驚艷，雖然最初是主打方便性質，但有刷毛偏硬的問題，拿來使用有總感覺不太舒服，「我每次都帶自己的牙刷去…不然用日本會痛」、「我覺得日本的免洗牙刷刷毛很硬，刷了牙齒好痛」。據了解，這類牙刷主打牙膏、牙刷合一特點，在刷毛上已含有牙膏成分的拋棄式設計，屬於能夠節省空間的一次性用品，民眾使用時無須額外自行擠牙膏，其通常廣泛應用在飯店或旅館等地方，但其並非是最新發明，，「不是你落伍，這是很老式的做法了，只是以前不興盛」、「30年前就有吧，用過的本人在此」、「40多年前跟我媽去進香，住宿的地方就有這種東西了」。而這類牙膏除了被嫌棄刷毛硬以外，也有人抱怨清潔力有限、牙膏份量難掌握、且難以針對個人口腔需求，加上台灣從2025年1月起，全台飯店、民宿、露營地不主動提供一次性備品，鼓勵民眾自備牙刷等用具，讓這類牙刷漸漸變得少見，也難怪此次設計出現在日本會引起高度討論。