台灣引進印度移工的政策討論近來再度升溫，隨之而來的是網路上一波充斥刻板印象的輿論風向。對此，美股投資達人施雅棠在粉專「美股夢想家」發文表態支持，並列出三大支持理由。
施雅棠指出，台灣少子化問題持續惡化，勞動人口逐年下滑，缺工已從短期現象轉為長期結構問題。他直言，以目前產業需求來看，製造業、營造業與長照體系都急需人力支撐，「引進更多移工幾乎是必然選項」，否則未來缺口只會越來越大。
針對部分民眾擔心印度移工來台恐引發治安問題，施雅棠認為，這類疑慮多半源自對當地社會的刻板印象。他強調，移工出國前需經過多重審查，來台後也會珍惜工作機會，反而更重視守法表現。以日本、韓國與新加坡為例，相關統計顯示外籍移工平均犯罪率通常低於本國人，呼籲外界應理性看待。
施雅棠進一步指出，政府此次鎖定印度東北部Mizoram（米佐拉姆邦），並非隨機選擇。他分析，當地飲食習慣與台灣較接近，社會風氣相對平等，識字率高、女性勞動參與率也佳，加上英語溝通能力佳，有助降低企業在管理與溝通上的門檻，是相對成熟且適合引進的人力來源。
他也提醒，台灣過去過度依賴印尼、越南、菲律賓與泰國等移工來源，若能引進印度，有助分散風險、提升談判空間。同時，日本、韓國與新加坡近年積極鬆綁移工政策搶人，若台灣腳步過慢，未來恐難吸引優質勞動力，甚至影響整體產業競爭力。
面對人口結構快速變化，施雅棠認為，社會應以更開放態度討論移工議題，而非被單一事件或情緒帶動。他強調，關鍵在於建立完善且專業的管理制度，才能在補足勞動力的同時，兼顧社會穩定與產業發展。
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針對部分民眾擔心印度移工來台恐引發治安問題，施雅棠認為，這類疑慮多半源自對當地社會的刻板印象。他強調，移工出國前需經過多重審查，來台後也會珍惜工作機會，反而更重視守法表現。以日本、韓國與新加坡為例，相關統計顯示外籍移工平均犯罪率通常低於本國人，呼籲外界應理性看待。
施雅棠進一步指出，政府此次鎖定印度東北部Mizoram（米佐拉姆邦），並非隨機選擇。他分析，當地飲食習慣與台灣較接近，社會風氣相對平等，識字率高、女性勞動參與率也佳，加上英語溝通能力佳，有助降低企業在管理與溝通上的門檻，是相對成熟且適合引進的人力來源。
他也提醒，台灣過去過度依賴印尼、越南、菲律賓與泰國等移工來源，若能引進印度，有助分散風險、提升談判空間。同時，日本、韓國與新加坡近年積極鬆綁移工政策搶人，若台灣腳步過慢，未來恐難吸引優質勞動力，甚至影響整體產業競爭力。
面對人口結構快速變化，施雅棠認為，社會應以更開放態度討論移工議題，而非被單一事件或情緒帶動。他強調，關鍵在於建立完善且專業的管理制度，才能在補足勞動力的同時，兼顧社會穩定與產業發展。