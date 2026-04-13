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台灣旅美小將今（13）日在2A戰場齊傳捷報！效力於運動家體系的今日回歸2A迎來先發首戰，以近乎完美的表現奪下勝投；而紅雀隊的「台灣最速男」則在後援登板中繳出4局無失分的亮眼成績，控球狀況明顯回穩。本季開季於3A磨練的莊陳仲敖，今日回到運動家2A擔任先發投手，展現了截然不同的壓制力。前5局他徹底封鎖對方打線，僅讓一名打者靠著保送上壘。直到6局下半兩出局後，才被敲出一記陽春全壘打，這不僅是他全場唯一的失分，更是唯一被擊出的安打。莊陳仲敖此役共投81球，主投5.2局送出5次三振，順利收下本季首場勝投。回顧先前在3A出賽2場失9分的震撼教育，莊陳仲敖今日回到2A後精準掌握控球節奏，成功一掃陰霾，用實力證明自己已調整到位。另一場紅雀2A對陣道奇2A的比賽中，身高203公分的「火球男」林振瑋在第5局球隊落後時銜命登場。一上場他便大展神威，猛飆2次三振製造三上三下。雖然6局上曾遭遇暴投失分危機，但他展現心理素質，連續製造滾地球與飛球化解威脅；7、8兩局更是穩定發揮，最終完成4局投球任務。林振瑋今日完全發揮其剛猛球風，全場用56球僅被敲出1支安打，送出3次三振與1次保送。相較於前一場出賽控球不穩、2.2局出現4次保送的狀況，此戰林振瑋的穩定度大幅提升，防禦率也漂亮下修至。雖然球隊終場以2：7落敗，但其長局數的中繼表現無疑是全場亮點。