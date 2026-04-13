日本神級樂團back number日前正式宣布展開首次亞洲巡迴《Grateful Yesterdays Tour 2026》確定首度海外開唱，台北站確定將於8月22日（六）、8月23日（日）一連2天登上台北小巨蛋，主辦單位大鴻藝術BIG ART與超級圓頂SUPER DOME今（13）日正式公布台北場票價資訊，票價分為5280元、4880元、4280元、3280元、2280元、800元、400元，全場採實名制抽選購票方式，登記時間為：4月20日（一）13:00～4月22日（三）13:00，將於2026年4月24日（五）14:00公布結果，通通只在Ticket Plus遠大售票開賣。
📌back number台北小巨蛋演唱會資訊：
演出時間：2026年8月22日（六）16:30開場 / 18:00開演
2026年8月23日（日）16:30開場 / 18:00開演
演出地點：台北小巨蛋
票 價：5280、4880、4280、3280、2280、800、400（身障）
售票方式（登記抽選）：
登記時間：2026年4月20日（一）13:00～4月22日（三）13:00
結果發表：2026年4月24日（五）14:00
一般販售：2026年5月07日（四）12:00
※視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。
登記頁面：https://reurl.cc/DxZQEj
售票頁面：https://reurl.cc/7E3vm5
back number介紹 經典好歌破億瀏覽
成軍於2004年的back number，由主唱兼吉他手清水依與吏、貝斯手小島和也、鼓手栗原壽3人組成，於2011年正式主流出道。以細膩刻劃戀愛與人生的寫實歌詞，結合極具感染力的旋律，長年穩居日本樂壇一線地位。代表作包括〈水平線〉、〈高嶺的花子〉、〈花束〉、〈青春〉等，多首人氣作品深植人心，至今已累積超過30首歌曲突破串流播放破億，展現壓倒性的音樂實力與時代影響力。其中，從受疫情影響的高中生們來信為契機的名作〈水平線〉，創下串流排行榜連續9週冠軍紀錄，成為跨世代傳唱的現象級神曲，也將團體人氣推向全新高峰！
被譽為「情歌王者」的back number，多年來為眾多影視作品打造了經典主題曲，包括電影《明天，我要和昨天的妳約會》主題曲〈Happy End〉、日劇《朝5晚9》主題曲〈Christmas Song〉、日劇《深深地戀愛》主題曲〈怪盜〉等，皆締造亮眼成績並深植人心。
除了商業合作，back number現場威力更是驚人，2023年舉辦的五大巨蛋巡演共9場演出於門票公售當日秒殺，累積動員38萬人，以壓倒性的票房實力證明其國民級樂團地位；2025年推出的〈Want Want Want〉亦受邀擔任NHK冬季運動主題曲。從作品傳唱度、商業成績到現場動員力，back number持續以無可撼動的姿態，穩坐日本樂壇頂尖位置！
今年，back number將迎來成軍以來最大規模的巡演計畫，預計自5月起展開首次五大體育場巡演《Grateful Yesterdays Tour 2026》，要於日本全國5地舉辦共9場演出，預計動員人數超過50萬人。本次台北演唱會《back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Taipei》，作為值得紀念的海外里程碑，將帶來他們最具代表性的經典曲目與進化後的現場演出。
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演出時間：2026年8月22日（六）16:30開場 / 18:00開演
2026年8月23日（日）16:30開場 / 18:00開演
演出地點：台北小巨蛋
票 價：5280、4880、4280、3280、2280、800、400（身障）
售票方式（登記抽選）：
登記時間：2026年4月20日（一）13:00～4月22日（三）13:00
結果發表：2026年4月24日（五）14:00
一般販售：2026年5月07日（四）12:00
※視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。
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成軍於2004年的back number，由主唱兼吉他手清水依與吏、貝斯手小島和也、鼓手栗原壽3人組成，於2011年正式主流出道。以細膩刻劃戀愛與人生的寫實歌詞，結合極具感染力的旋律，長年穩居日本樂壇一線地位。代表作包括〈水平線〉、〈高嶺的花子〉、〈花束〉、〈青春〉等，多首人氣作品深植人心，至今已累積超過30首歌曲突破串流播放破億，展現壓倒性的音樂實力與時代影響力。其中，從受疫情影響的高中生們來信為契機的名作〈水平線〉，創下串流排行榜連續9週冠軍紀錄，成為跨世代傳唱的現象級神曲，也將團體人氣推向全新高峰！
被譽為「情歌王者」的back number，多年來為眾多影視作品打造了經典主題曲，包括電影《明天，我要和昨天的妳約會》主題曲〈Happy End〉、日劇《朝5晚9》主題曲〈Christmas Song〉、日劇《深深地戀愛》主題曲〈怪盜〉等，皆締造亮眼成績並深植人心。
除了商業合作，back number現場威力更是驚人，2023年舉辦的五大巨蛋巡演共9場演出於門票公售當日秒殺，累積動員38萬人，以壓倒性的票房實力證明其國民級樂團地位；2025年推出的〈Want Want Want〉亦受邀擔任NHK冬季運動主題曲。從作品傳唱度、商業成績到現場動員力，back number持續以無可撼動的姿態，穩坐日本樂壇頂尖位置！
今年，back number將迎來成軍以來最大規模的巡演計畫，預計自5月起展開首次五大體育場巡演《Grateful Yesterdays Tour 2026》，要於日本全國5地舉辦共9場演出，預計動員人數超過50萬人。本次台北演唱會《back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Taipei》，作為值得紀念的海外里程碑，將帶來他們最具代表性的經典曲目與進化後的現場演出。