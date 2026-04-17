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國道交通疏導措施

匝道封閉： 5/1： 0-12時封閉國5石碇、坪林南向；5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向。 5/2： 5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向。 5/2、5/3： 12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向。

高乘載管制： 5/2及5/3，13-18時國5蘇澳至頭城北向入口。

收費措施： 5/1-5/3單一費率；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折。每日0-5時暫停收費

軌道運輸

4月30日（四）至5月4日（一）加開108列次，包含西線44列次、東線64列次

疏運期間EMU3000型暫停自由座，僅限當日限量發售200張無座票。

暫停發售親子車廂車票。

4月30日（四）至5月4日（一） 加開61班次，包含南下27班，北上34班

台中以北區間自由座需求較高時段，沿途停靠各站之區間列車，均配置9節自由座車廂 4/30（四）16~20時、5/3（日）16~21時及5/4（一）17~19時南下方向 5/3（日）13~22時北上方向，



航空新制

5月1日即將成為首次全國統一放假，並且將迎來3天連假。高速公路局參考教師節、光復節與和平紀念日等類似特性連假，研判交通需求將以旅遊為主，並公布高乘載管制等時間與地點。另，台鐵、高鐵也提供加開車次，離島機票也已經開賣。高速公路局預估假期交通量為平日的1.3倍，並有匝道封閉、高乘載管制、收費等措施。民眾可至高公局疏運宣導網站或透過1968App查詢4月30日至5月2日台灣出發往離島方向，以及5月2日至5月4日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，並實施「退票費用分級制」。即為退票費用將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等三階段，分別得酌收最高上限不得超過票面價10%、20%及30%