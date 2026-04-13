勞動部長洪申翰9日在立法院備詢時證實，今年有可能引進首批印度移工，消息一出引發國人對印度移工來台後治安疑慮。對此，「公共政策網路參與平台」至今（13）日才4天已經突破３萬3000人附議要求立即中止。針對綠營側翼瘋傳國民黨也支持引進印度移工，國民黨立院黨團列出時間表，證實台印簽署MOU是在2024年2月16日、也就是立法委員剛換屆還沒開會的空窗期，打臉青鳥。
國民黨立院團今日召開「印度勞工來台？全民蒙在鼓裡！」記者會，黨團書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委王育敏出席。林沛祥指出，2023年總統大選辯論期間，民進黨候選人賴清德曾稱引進10萬印度移工為「假新聞」，後來也被中央社定調為假新聞，但現在卻要加速推動，顯見民進黨政府說法前後不一。
林沛祥表示，很多民眾認為立法院可以擋這件事，但MOU一旦程序完備，幾乎是擋不住的，因為MOU是依照《條約締結法》簽署，送立院後就是採「查照」，非能透過「逐條修改」能否決。當時國民黨要求查照改「審議」，民進黨立委、行政部門就跳出護航，包括時任外交部亞太司副司長許書智明確表示，改成審議案有前例，但修改內容沒有前例，也就是可以看但不能動；此外，時任勞動部長何佩珊回應立委沈伯洋質詢，如立法院不同意會否影響外交？何佩珊回應說，MOU就是「Yes or No」，沒通過對外交是傷害，換句話說，結果當初說不能擋，現在又是同一批人在推卸責任。
林沛祥說，依據《立法院職權行使法》第62條，行政命令中包括這種MOU，只有在違法、牴觸法律情況下，立法院才能要求更正或廢止，但問題是這份印度移工MOU沒有違法，意思是在野黨多數也無法否決，這是為什麼大家看到在野用各種方式監督，這不是找麻煩，而是制度上設計擋不住。
林沛祥也提及，台灣現在失聯移工問題存在很久，卻一直沒解決，就代表制度有漏洞、管理有困難，已經變成明確的社會安全死角，可是政府現在作法不是補洞，而事先開門。他想問，是真的缺人，還是更便宜、比較好用的人？政府動機不講清楚，全民就不會安心。目前看到移工政策狀況是仲介制度無改革、管理機制沒升級、社會溝通幾乎沒有，新政策準備上路，這樣決策模式是「先上車後補票」，但若車子先「自撞」，誰該負起責任？民間質疑聲音非常多，最新反印度移工的連署達3.2萬人，真正的決定權在行政院長卓榮泰手上，民間質疑聲音非常多，請卓踩煞車，「不是叫你永遠不要做，而是先停下來」。
林沛祥宣布，國民黨團有3點主張：第一、在現行制度尚未改善前，全面反對印度移工來台，不是暫緩，而是條件未達成前不應啟動；第二、要求行政院立即說明政策動機跟產業需求來源，到底是缺工還是結構性壓低薪資；第三、逃逸移工尚未有效改善前，不得擴大更多移工來源國，舊問題不解決，就不要製造新問題。
亮MOU簽署證據 國民黨團：全面反對
王育敏列出台印簽署MOU的時間表，她強調，這份MOU是在2024年2月16日，由中華民國駐印度代表為葛葆萱及「印度台北協會」會長葉達夫簽署；當時總統及立委大選剛結束，正值新舊立委換屆、立法院還沒開會期間，民進黨政府就偷偷摸摸跟印度簽約，敢做不敢當，看到網路炸鍋，現在青鳥側翼趕緊試圖甩鍋給在野黨，說在野黨支持引進印度移工。
王鴻薇則指出，如今民怨沸騰，9日迄今不到一個禮拜就已有3.2萬人連署拒絕引進印度移工，「你現在只敢甩鍋給在野黨，真的很沒出息。」
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林沛祥表示，很多民眾認為立法院可以擋這件事，但MOU一旦程序完備，幾乎是擋不住的，因為MOU是依照《條約締結法》簽署，送立院後就是採「查照」，非能透過「逐條修改」能否決。當時國民黨要求查照改「審議」，民進黨立委、行政部門就跳出護航，包括時任外交部亞太司副司長許書智明確表示，改成審議案有前例，但修改內容沒有前例，也就是可以看但不能動；此外，時任勞動部長何佩珊回應立委沈伯洋質詢，如立法院不同意會否影響外交？何佩珊回應說，MOU就是「Yes or No」，沒通過對外交是傷害，換句話說，結果當初說不能擋，現在又是同一批人在推卸責任。
林沛祥說，依據《立法院職權行使法》第62條，行政命令中包括這種MOU，只有在違法、牴觸法律情況下，立法院才能要求更正或廢止，但問題是這份印度移工MOU沒有違法，意思是在野黨多數也無法否決，這是為什麼大家看到在野用各種方式監督，這不是找麻煩，而是制度上設計擋不住。
林沛祥也提及，台灣現在失聯移工問題存在很久，卻一直沒解決，就代表制度有漏洞、管理有困難，已經變成明確的社會安全死角，可是政府現在作法不是補洞，而事先開門。他想問，是真的缺人，還是更便宜、比較好用的人？政府動機不講清楚，全民就不會安心。目前看到移工政策狀況是仲介制度無改革、管理機制沒升級、社會溝通幾乎沒有，新政策準備上路，這樣決策模式是「先上車後補票」，但若車子先「自撞」，誰該負起責任？民間質疑聲音非常多，最新反印度移工的連署達3.2萬人，真正的決定權在行政院長卓榮泰手上，民間質疑聲音非常多，請卓踩煞車，「不是叫你永遠不要做，而是先停下來」。
林沛祥宣布，國民黨團有3點主張：第一、在現行制度尚未改善前，全面反對印度移工來台，不是暫緩，而是條件未達成前不應啟動；第二、要求行政院立即說明政策動機跟產業需求來源，到底是缺工還是結構性壓低薪資；第三、逃逸移工尚未有效改善前，不得擴大更多移工來源國，舊問題不解決，就不要製造新問題。
亮MOU簽署證據 國民黨團：全面反對
王育敏列出台印簽署MOU的時間表，她強調，這份MOU是在2024年2月16日，由中華民國駐印度代表為葛葆萱及「印度台北協會」會長葉達夫簽署；當時總統及立委大選剛結束，正值新舊立委換屆、立法院還沒開會期間，民進黨政府就偷偷摸摸跟印度簽約，敢做不敢當，看到網路炸鍋，現在青鳥側翼趕緊試圖甩鍋給在野黨，說在野黨支持引進印度移工。
王鴻薇則指出，如今民怨沸騰，9日迄今不到一個禮拜就已有3.2萬人連署拒絕引進印度移工，「你現在只敢甩鍋給在野黨，真的很沒出息。」