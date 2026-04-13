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台股今（13）日劇烈震盪，盤中一度跳水又翻紅，上沖下洗，不過，被動元件漲聲再起，金山電、立隆電、凱美等多檔個股今日全數衝漲停，而龍頭國巨、華新科也大漲，顯示市場資金對此族群的信心大幅提升。被動元件今日強勢表態，金山電、凱美、蜜望實、禾伸堂一開盤就急拉漲停，立隆電則一盤跳空漲停，十分強勢。龍頭國巨及華新科也雙雙大漲超過6%。法人指出，主要利多來自於市場對終端需求復甦的預期升溫，尤其在AI、HPC（高效能運算）以及電動車等高階應用，對高容、高壓電容的需求日益強勁。金山電3月營收3.74億元，月增21.83%、年增20.54%；第一季營收11.03億元、年增31.17%，創同期新高。金山電表示，目前AI需求持續往上成長，今年料維持成長力道，將有助公司全年營運表現；而公司耕耘電源廠多年，已透過ODM廠、電池廠關係，切入GB300供應鏈，GB300已成為今年AI應用動能之一。在電力方面，公司獲得廠商導入高壓電容，已開始大量交貨；半固態鋁電也正式交貨給BBU廠，持續成長中。立隆電則公布3月營收表現強勁，達11.16億元，年增9.32%，創下歷史新高。受惠於AI伺服器、高效能運算及車用電子需求回溫，加上被動元件價格回升，累計今年1到3月營收已達29.43億元，年增9.25%。法人指出其高階鋁質電容拉貨動能強勁，營運成長動能看好。法人分析，觀察這波買盤動能，除了整體電子產業庫存去化進入尾聲，下游拉貨意願回升外，AI伺服器與電動車的快速發展，不僅拉動需求量，更提升了對高頻、高容電容的規格要求。這類高階產品普遍具備較佳的毛利率，有助於電容廠改善營運結構、推升獲利預期。特別是固態電容、車用MLCC等關鍵零組件，近期市場關注度與買盤力道顯著增加。