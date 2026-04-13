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國泰航空日前宣布因為燃油價格變動大，因此將5月中旬至6月底的客運航班整併，旗下香港快運也取消6%航班。我國國籍航空近期也出現航班調度下變動，包含星宇航空、中華航空等。星宇航空受到新機交機延後影響航班調度，經審慎評估後，5月份曼谷、胡志明市等航線部分航班將有異動。針對受影響旅客，星宇航空深表歉意，將協助行程安排，並提供免費改/退票服務。華航則將依據市場需求及油價成本變動，進行航班調度及規劃，目前規劃4、5月中下旬取消雅加達航線部分航班，5月取消首爾航線部分航班。長榮航空則表示，正密切評估航班調整需求，後續將進行滾動式調整因應。國泰航空日前表示，5月16日至6月30日期間的客運航班，預計取消約2%的班次，受影響範圍主要為區域短途航班，以及少數往來澳洲、南亞與南非的航班。此外，因應中東最新局勢，國泰航空往返杜拜及利雅德的客運航班，也將持續取消至6月30日。另，香港快運則在5月11日至6月30日期間進行航班整合，預計取消約6%的客運航班。針對受影響的旅客，國泰航空和香港快運都表示，將安排接近所有受影響顧客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班，最遲將於4月13日前收到新航班的安排通知。