井柏然、蔡文靜主演的新戲《鋼鐵森林》改編自棄吳鉤的同名小說，原著以大尺度聞名，但電視劇朝刑偵方向改編，昨晚播出大結局，親密吻戲全部被刪光，官方微博瞬間被灌爆登上熱搜。
《鋼鐵森林》水中吻戲被刪掉！粉絲暴怒
井柏然在《鋼鐵森林》中飾演犯罪心理學的教授，蔡文靜則是女警，上演先婚後愛的夫妻情，原著小說中有許多大尺度場面，但真實播出後發現很多吻戲都被刪掉，其唯美的下水吻戲僅保存劇照和片尾，正片完全消失，導致劇情銜接生硬，引來爭議。
官方在結局前PO出拍下水吻戲的幕後花絮，湧入千則留言，「所以為什麼不放正片」、「這種剪輯一般是過審不過吧」、「心疼我產，這麼努力拍的戲，換來的是一剪梅」、「打開結局根本沒這場戲」，網友用宿命感高光被抹煞來形容。不過也有人猜測，因為主角是警察設定，所以愛情戲才會斟酌刪減，將重點放在懸疑案件，更符合刑偵劇的基調。
《鋼鐵森林》劇情介紹 愛奇藝線上看
《鋼鐵森林》以海州市通河岸邊的一起無名女屍案開篇，牽出五年前「8·17」大案的全新線索，也使得江寒聲（井柏然 飾）、周瑾（蔡文靜 飾）、蔣誠（秦俊杰 飾）三個年輕人的命運再次相交匯聚。
曾經在栀子巷中一起長大的他們，分別以刑偵專家、偵查員、特情臥底的身份齊聚，在追查「通河女屍案」、「8·17’案」、「懷光連環殺人案」等懸案要案的過程中，突破惡勢力的重重陷阱，追查真相。 由井柏然、蔡文靜、秦俊杰主演，線上看在愛奇藝國際站播出。
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井柏然在《鋼鐵森林》中飾演犯罪心理學的教授，蔡文靜則是女警，上演先婚後愛的夫妻情，原著小說中有許多大尺度場面，但真實播出後發現很多吻戲都被刪掉，其唯美的下水吻戲僅保存劇照和片尾，正片完全消失，導致劇情銜接生硬，引來爭議。
官方在結局前PO出拍下水吻戲的幕後花絮，湧入千則留言，「所以為什麼不放正片」、「這種剪輯一般是過審不過吧」、「心疼我產，這麼努力拍的戲，換來的是一剪梅」、「打開結局根本沒這場戲」，網友用宿命感高光被抹煞來形容。不過也有人猜測，因為主角是警察設定，所以愛情戲才會斟酌刪減，將重點放在懸疑案件，更符合刑偵劇的基調。
《鋼鐵森林》以海州市通河岸邊的一起無名女屍案開篇，牽出五年前「8·17」大案的全新線索，也使得江寒聲（井柏然 飾）、周瑾（蔡文靜 飾）、蔣誠（秦俊杰 飾）三個年輕人的命運再次相交匯聚。
曾經在栀子巷中一起長大的他們，分別以刑偵專家、偵查員、特情臥底的身份齊聚，在追查「通河女屍案」、「8·17’案」、「懷光連環殺人案」等懸案要案的過程中，突破惡勢力的重重陷阱，追查真相。 由井柏然、蔡文靜、秦俊杰主演，線上看在愛奇藝國際站播出。