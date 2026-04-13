我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（12）日傳出美伊談判破局，美國總統川普表示將封鎖荷姆茲海峽，導致台指期開盤呈現走低，不過台北股市今（13）日開盤上漲5.08點、來到35422.91點，隨後翻黑走低，不過出現買盤挹注，指數在盤面震盪，最後一盤爆出買盤挹注，終場上漲39.46點或0.11%，收在35457.29點，成交量為7787.66億元。不過，中小型股表現強勁，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.63點、來到350.13點，不同於大盤，櫃買指數在盤上震盪，終場上漲2.73點或0.78%，收在352.23點，成交量為2392.36億元，再創歷史新高。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、群創、瑞軒、長興、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、欣興、國巨*、南亞科、華通。權值股漲跌互見，權王台積電開低走低，以1985元盤下開出，隨後震盪走低，終場下跌10元或0.5%，收在1990元，拖累大盤指數就有78點；台達電以1730元盤下開出後，隨後一路走高，盤中最高來到1760元、上漲25元，終場上漲5元或0.29%，收在1740元，貢獻大盤指數就有3點；鴻海終場下跌0.5元或0.25%，收在200元，拖累大盤指數就有2點。