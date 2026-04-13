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馬英九文教基金會近期陷入人事風波，馬英九親上火線開撕跟隨自己十餘年親信蕭旭岑，引發熱議。對此基金會今（13）日召開臨時董事會，對於過去外傳蕭旭岑收受台商捐款，會計師提出有關基金會的帳目調查報告，針對內部調查事證中，出現來源不明的所謂台商捐款，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。馬英九基金會今日召開臨時董事會，會後聲明表示，今日召開董事會的時間，是因為董事薛香川早先表示有關違反財政紀律案的3人調查小組（薛香川、尹啟銘、李德維）可以全員到齊。聲明指出，董事會召開的原定的提案只有關新任董事的聘任案，代理執行長戴遐齡的真除，並無外界所報導，列入今天的議程，今天的議程先有董事長馬英九報告，再由執行長戴遐齡報告，由瀛睿律師事務所進行的內部調查結果內容，緊接著有律師黃翊華補充說明調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律的經過及內容。聲明表示，有關外界報導基金會沒有提供給董事內部調查的相關事證，無法進行調查，與事實不符，事實上戴遐齡在上一次3月27日的董事會中，均有詳細報告內部初步調查違反財政紀律的人證與事證，會議紀錄均有紀載，會後也已傳給所有董事，作為三人調查小組調查其真實性的依據。而媒體報導所稱有董事認為違反財政紀律的事都是瑣碎小事，但律師在今日董事會的報告中主張並非如此，認為違反財政紀律的重大事證非常明確，絕非瑣碎小事。最後聲明指出，今日出席的會計師也提出有關基金會的帳目調查報告，針對基金會內部調查事證中，出現來源不明的所謂台商捐款，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受台商捐款，就有明顯違反財政紀律的切確事證。而馬英九也在董事會上提到，這一個多月來，媒體對基金會的報導，很多內容與事實不符，自己就簡單還原事發經過，在今年的1月中發現基金會的運作，已經產生重大的財政紀律問題，這令他痛心疾首，因為「清廉」是自己做人做事最基本的原則。正因如此才主動找到本會董事高華柱、舊屬金溥聰商量解決之道，後來才在2月25日召開會議，並要求蕭旭岑、王光慈辭職。