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白沙屯媽祖爆亂象！在地崩潰「以前很歡迎來」：點名3類人是問題

以前非常歡迎各地的香燈腳前來參加白沙屯媽祖進香，畢竟是一年一度的盛會，但現在想法卻有所不同，喊話「如果你們是來惹事、吵架、搶結緣品的，真的拜託不要再來了。」

▲白沙屯媽祖進香活動年年參加人數激增，但周邊亂象也頻傳，讓在地人無奈坦言曾經很歡迎香燈腳們，如今只希望來鬧事、搶結緣品的別再來。（圖／白沙屯媽祖網路電視台YouTube）

白沙屯媽祖20年成長100倍！亂象跟著激增：已變嘉年華

▲白沙屯拱天宮進香活動吸引大批信徒參與，但產生的大量垃圾也讓附近居民苦不堪言。（圖／翻攝畫面）

▲「累了請上車」爆出諸多爭議，過去有出車的司機今年擔心遭檢舉，已經決定不出車。（圖/白沙屯媽祖全球）

一年一度的「白沙屯媽祖進香」從昨晚起駕後正式啟程，多達46萬名香燈腳將徒步跟隨媽祖，展開8天7夜的北港進香之旅。近年來白沙屯媽祖進香的人氣度一年比一年還高，但隨著人數激增周邊亂象也頻傳，包括亂丟垃圾、交通違規、瘋搶結緣品、累了請上車爭議等，讓在地人終於忍受不了，坦言以前很歡迎香燈腳來到當地，但現今已經變調，崩潰喊話3類人「來惹事、吵架、搶結緣品的」別再來了。有在地人在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文，表示貼文中也提到，由於大量人潮湧入當地，導致在地交通大亂，影響了當地人上、下班行程，「有家歸不得，車位也停不了。我尊重你們的熱情，但也請你們尊重我們居民的生活。」貼文曝光後，瞬間引起不少人認同留言，「已經變調了，再加上一堆老鼠屎，我都不太想走了，有報名就好了」、「我走在其中，真的也看不慣一堆人肖貪（貪小便宜），什麼結緣品、點心都要搶，路都被那些排隊領點心跟結緣品的人堵住」、「只能真的希望大家要記得做好自己的本分，不要為在地人帶來困擾」。據了解，白沙屯媽祖進香活動人數一年比一年多，短短20年間，參與人數從3000人躍升至逾數十萬人，今（2026）年更創下歷史新高，高達46萬名香燈腳報名跟隨，呈現爆炸性成長。不過隨著人數激增，隨之而來的亂象也令在地居民崩潰。除了沿途亂丟垃圾以外，還包括瘋搶結緣品與物資、交通堵塞與違規等問題，先前「累了請上車」也爆出諸多爭議，諸如垃圾留車上、被當成計程車、情勒接送到車站或行李遺失被提到等，不少香燈腳感嘆「已經不是進香活動，是嘉年華會」，認為嚴重影響當地生活與活動本質。