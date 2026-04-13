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山本由伸能否再繳好投？ 打線能否成功甦醒？

麥克萊恩能否率隊止敗？ 打線誰能扛起火力輸出？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間4月7日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇主場對上紐約大都會的比賽，此戰道奇將推出山本由伸先發，而大都會則是推出麥克萊恩（Nolan McLean）《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（11勝4敗）vs 紐約大都會（7勝9敗）比賽地點：道奇球場比賽時間：台灣時間4月14日（二）早上10：10✅ 道奇觀戰焦點：山本由伸掛帥 打線能否甦醒山本由伸本季出賽3場比賽都是先發，18局投球中被敲出14支安打，失掉5分自責分，投出14次三振，防禦率2.50，整體來說山本由伸穩定性依舊足夠，前三場比賽比賽都投滿6局，將低道奇牛棚壓力。道奇在對上德州遊騎兵的最後一戰，全場僅打回2分，對上開季狀態不佳的大都會，能否找回火力成為關鍵。觀戰重點：✅大都會觀戰焦點：開季狀態不佳 慘遭運動家橫掃大都會開季以來拿下7勝9敗，暫時在國聯東區墊底，對上道奇前的兩個系列賽，大都會分別輸給亞利桑那響尾蛇以及運動家，對上運動家的系列賽更慘遭橫掃，近期大都會整體打線相當低迷，加上投手群時不時就上演「煙火秀」讓大都會的處境更加艱難。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間4/14）📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：緯來育樂台：07:05 天使 VS 洋基緯來體育台：10:10 大都會 VS 道奇🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台