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▲周杰倫的音樂去旅行〈鄉間的路〉MV勾勒電影感鄉村篇章。（圖／杰威爾）

周杰倫推出最新專輯《太陽之子》，除了新歌制霸各大數位音樂平台，數位專輯更已突破317萬張，不到2周的時間，釋出4支MV，目前總點擊數已超過3327萬次，今（13）日中午午12:00第5支MV〈鄉間的路〉於周杰倫官方YouTube正式登場，MV將畫面拉進墨爾本郊區，其中一位開著復古貨卡的老外，竟然是昆凌的叔叔。〈鄉間的路〉MV於去年3月在墨爾本郊區拍攝，MV中可見周杰倫以牛仔風造型與友人彈著吉他、隨音樂舞動身體，MV裡一位有型的老外開著復古貨卡，與大伙兒談笑風生的帥氣男子是Hannah的叔叔（父親的弟弟），周杰倫身為導演，覺得Hannah叔叔的外型很有味道，所以這次特別邀請他參與演出。周杰倫非常喜歡公路旅行，這次他與友人搭著復古老爺貨卡穿梭在廣闊的鄉間道路上，沿途一幕幕的風景令人心曠神怡，他說：「希望這首歌的誕生能與這些風景相呼應，讓旋律成為『可以被聽見的畫面』。」MV中的整體造型也融入濃厚的鄉村牛仔元素，周杰倫一身皮革流蘇外套、牛仔帽與復古配件，搭配金黃色草地與木造穀倉的場景，營造出宛如置身異國鄉間的氛圍。不僅如此，連同場演出的Hannah叔叔、Alan柯有倫、Gary楊瑞代、罐頭、阿德也在造型上統一風格，從服裝到樂器選擇皆經過細緻的設計，使整體視覺更具完整性與故事性。音樂方面，〈鄉間的路〉主打療癒系鄉村風格，以溫暖的吉他聲線為基底，融合自然感編曲與輕快節奏，讓人彷彿置身於開闊草原，在微風與陽光中緩緩前行。少了都市的緊湊與壓迫，多了一份從容與自在，也回應了周杰倫近年慢生活的體悟。方文山的歌詞有著極具畫面感的鄉村場景，「小木屋在那轉彎處」、「穀倉裡的告白至今仍然清楚」、「我將情歌大聲唱，你們將酒大口喝下，舉起杯敬青春的過往」…，描繪出鄉間的路途中滿溢出來的幸福感。方文山說：「這首歌的音樂性很強，畫面感很療癒，旋律會拉動文字的前進，讓歌曲更有煙火氣。而杰倫的音樂有個特別之處，是在聽覺上帶領著粉絲到處旅行，加上MV視覺的輔助，讓這種聽覺的旅行感更真實。所以這張專輯的合作，我彷彿也藉著杰倫音樂的流動，去了好多地方。」