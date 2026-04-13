食安問題令民眾人心惶惶！台北知名連鎖便當店，君悅排骨店遭爆吃到蟑螂頭便當，《NOWNEWS今日新聞》記者查詢該分店網路評價，發現不少Google負評指出「飯碗內有半截動物腿 非常噁心」、「湯裡面有蟲」等提醒，用餐經歷令人倒胃口；台北市衛生局表示，今（14）日已派員稽查，但店家因消毒暫停營業，將擇日再前往稽查。

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君悅排骨吃到蟑螂頭便當！民怨：食慾全無 超級噁心

有民眾在Facebook臉書社群爆料公社公開版抱怨：「今天在君悅排骨用餐，結果吃到一半竟然發現碗裡有『蟑螂頭』，真的瞬間食慾全無，超級噁心。」向店家反應卻得到「幫你換一碗」，質疑處理方式「真的讓人很傻眼」。

該店長已出面回應表示，對於顧客餐點中出現異物深感抱歉，坦承為作業流程疏失，當下已主動提出更換新餐點，但顧客因心理因素不願再食用，最終已全額退款。

▲民眾抱怨在台北君悅排骨用餐，便當內竟發現「蟑螂頭」。（圖／翻攝自臉書爆料公社公共版）
▲民眾抱怨在台北君悅排骨用餐，便當內竟發現「蟑螂頭」。（圖／翻攝自臉書爆料公社公共版）
君悅排骨Google負評爆動物腿、蟲！衛生局稽查撲空

《NOWNEWS今日新聞》記者查詢該分店Google網路評價，發現不少負評指出「點了魚排飯內用 飯碗內有半截動物腿 非常噁心」、「排骨味道不錯，但是湯裡面有蟲」、「菜是冷的飯是溫的，最重要的是還有一根長長的頭髮」、「久違吃一次還可以吃到異物」等提醒，都是吃到異物的用餐經歷；而且時間都集中在近期一週內。令人擔憂是否食安把關出了問題？

台北市衛生局表示，今（14）日已派員稽查，但店家因消毒暫停營業，將擇日再前往稽查。

依據食品良好衛生規範準則，將針對人員衛生、食材處理、病媒防治、作業場所衛生等進行稽查並要求限期改善。衛生局表示，「期屆複查如仍不符合規定，可依食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。」

▲當事店家近期在Google上出現不少吃到異物的負評。（圖／翻攝自Google評論）
▲當事店家近期在Google上出現不少吃到異物的負評。（圖／翻攝自Google評論）

 

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...