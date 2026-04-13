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▲劉宇寧（黑衣）去年被拍到和宋祖兒（藍帽）一起逛街買衣服。（圖／微博＠Bluepureen）

▲宋祖兒（右）曾和阮經天（左）因戲結緣，假戲真做談戀愛。（圖／iQiyi愛奇藝國際站提供）

中國演員宋祖兒與劉宇寧的名字今（13）日突然衝上微博熱搜，網友揪出一個疑似宋祖兒小號的微博，私下關注了宋祖兒與劉宇寧的CP超話（討論區），懷疑兩人正在交往，引起熱議。而宋祖兒與劉宇寧曾合作主演古裝劇《折腰》，該劇2023年就殺青，直到去年才開播，當時兩人的情感戲也一度造成轟動。今日有網友在微博上討論宋祖兒和劉宇寧的緋聞，主要是因為一個疑似宋祖兒小號的微博，關注了兩人CP的超話，接著就有網友挖出去年宋祖兒和劉宇寧一起逛百貨公司的照片，懷疑他們拍完《折腰》就祕密交往。但也有粉絲反駁，稱當時雙方都有工作人員陪同，看起來完全不像是在約會，對於緋聞的真實性提出質疑。而劉宇寧與宋祖兒目前都未給出回應，宋祖兒的官方後援會則直指緋聞只是造謠。另外，劉宇寧去年也曾被傳和《書卷一夢》女配角祝緒丹曖昧，當時兩人都親自在微博發文否認，強調彼此只是好友。先前劉宇寧已婚過往被挖出時，他也親上火線回應，承認自己確實有過婚姻，但與對方並未生子，並痛批狗仔偷拍女方現在家庭的行為很不道德。由此可見，劉宇寧對於不實傳聞一向敢正面回擊，因此粉絲也在期待他這次親自出來闢謠。至於宋祖兒，她最知名的情史是交往台灣影帝阮經天，儘管雙方都未承認，但他們在2019年至2020年間，多次被拍到互相探班、同框約會，因此外界普遍都認為他們確實交往過，但已在2020年底左右分手。