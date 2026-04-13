國民黨主席鄭麗文10日在中國北京會見中國領導人習近平，隨團的副主席蕭旭岑在行前則爆出時任馬英九基金會執行長期間疑有「違反財政紀律」情事，等同於和馬英九撕破臉，而蕭旭岑今（13）日也透露，他見到習近平時，習近平也要他轉達對馬英九的問候，還特別提到2015馬習會的回憶。

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儘管和馬英九基金會鬧得難看，蕭旭岑今上《千秋萬事》仍表示，他還是非常、非常感念馬前總統，特別是馬英九對兩岸關係的貢獻，不只是台灣，中國的朋友也都牢記在心這次，習近平在這次午宴期間，也特別向他問候馬英九的狀況，習近平非常關心連戰和馬英九，除提到2015歷史性的馬習會，猶記得馬英九談了很多唐朝的古詩，他也很感謝馬英九，這顯示習近平是很念舊的。

蕭旭岑提到，習近平特別要他轉達對馬英九的問候，他也有和馬家人聯繫，轉達習近平的關心，這件事讓他很感動，兩岸關係就是應該永遠記得彼此之間的感情和馬英九的貢獻，習近平對台灣的老朋友，包括台商、連戰、馬英九等，都有記掛，這種記掛是和平、和解一個重要的象徵，只要心中有感情在，就不會有戰爭。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...